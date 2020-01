TE propone calendario electoral para 2014 a los partidos políticos

El 4 de diciembre de 2013 es la fecha fijada para convocar a las elecciones generales del próximo 4 de mayo de 2014, según un borrador del decreto único que regulará esos comicios, elaborado por el Tribunal Electoral (TE).

El borrador fue entregado al Consejo Nacional de Partidos Políticos, integrado por los cincos colectivos legalmente constituidos: Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), Partido Panameñista, Partido Popular y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Los colectivos políticos deberán analizar y entregar sus recomendaciones a la propuesta presentada por el TE, a más tardar el 21 de enero.

El documento recopila al menos siete decretos que se emitieron para regular diferentes aspectos de las elecciones pasadas de 2009.

Los temas tratados en este decreto son: el calendario electoral, reglamentación de las elecciones, el voto en centros penitenciarios, hospitales y de atención del adulto mayor, impugnaciones en contra de candidatos por razón de residencia; reglamento del artículo 4 del Código Electoral sobre el concepto de residencia y sobre el voto de los panameños en el extranjero.

Partidos analizan

Jorge Barakat, abogado del Partido Panameñista, aseguró que este colectivo formó un equipo legal para analizar la propuesta del decreto del TE.

Luis Cortés, de CD, dijo que este colectivo aún no ha hecho sus recomendaciones, pero aseguró que en su momento las presentarán.

Mientras que los miembros del Partido Popular se reunirán esta semana para analizar la propuesta del TE, afirmó Milton Henríquez, presidente del colectivo.

Fechas clave

Entre las fechas importantes que establece el calendario del TE está el 3 de noviembre de 2013, día límite para que los funcionarios con aspiraciones a puestos de elección se separen de sus cargos.

También los partidos políticos tiene hasta el 11 de noviembre para informar sobre la formación de alianzas políticas.

Mientras que el martes 31 de diciembre de 2013 es el último día para depurar el padrón electoral final de los electores que podrán ejercer el sufragio. Del 4 de enero al 4 de febrero de 2013 serán las postulaciones a los puestos de elección (ver total de fechas en cuadro).

Otras regulaciones

El decreto único regulará mediante un trámite más simplificado las impugnaciones por concepto de no residencia. La nueva reglamentación elimina el requisito de certificación de no residencia por parte del corregidor. Ahora deben presentar declaraciones de dos testigos que residan en el área y que hagan constar que el elector impugnado no reside en la circunscripción electoral.

También se regula la postulación de candidatos a los diferentes cargos. Los partidos políticos no podrán reemplazar a los candidatos escogidos mediante primarias, sin su consentimiento. Solo se podrá postular a otro candidato, en caso de que el que ganó las primarias haya renunciado al colectivo.

También se reglamenta el voto selectivo en los circuitos plurinominales. En donde se deba elegir más de un diputado o concejal (circunscripciones plurinominales), el elector solo podrá seleccionar a un candidato dentro de un partido o lista (voto selectivo).

Si el elector selecciona a más de un candidato o partido o lista, su voto es nulo.

Si el elector desea que su voto sea contabilizado como voto en blanco, no marcará la boleta de votación. Esta regla propuesta por el TE se basa en las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional.

Votación por internet

Los panameños residedentes en el extranjero, registrados en el padrón electoral, podrán votar vía internet desde las 00:01 horas del 22 de abril hasta la medianoche del 1 de mayo de 2014 (hora de Panamá). Y solo podrán ejercer el sufragio para los puestos de Presidente y Vicepresidente de la República.