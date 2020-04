Químico que se promociona contra el virus es peligroso

FARMACOVIGILANCIA

La inexistencia de fármacos para curar el Covid-19 ha dejado abierto un espacio para la especulación y que algunas personas se aprovechen de las redes sociales para promover el uso del dióxido de cloro –que es la mezcla de clorito de sodio y ácido clorhídrico– como tratamiento para este virus.

Se trata de un químico que se usa como blanqueador en las fábricas que producen papel y productos de papel, así como en las plantas de tratamiento de agua potable y que, incluso se emplea como desinfectante, según información de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) sostiene que desde 2010 viene advirtiendo de que el uso del dióxido de cloro –al que en el mercado se le llama solución mineral “milagrosa o maestra”– constituye un riesgo para la salud de las personas, ya que no hay ninguna investigación que sustente que funciona para el autismo, el cáncer, el VIH/sida, la hepatitis y gripe, entre otras condiciones a las que ha sido asociado.

La sustancia no tiene el aval de ninguna institución sanitaria como medicamento, pero con la llegada de la pandemia aparece como un químico capaz de frenar los efectos del virus, y especialmente las redes están llenas de testimonios. Incluso en Panamá hay personas que han tuiteado sobre su uso contra el nuevo coronavirus.

La Sociedad Química de Panamá solicitó a la población que, ante “la ola de noticias falsas”, tenga cuidado de promover esta supuesta cura del Covid-19, “que se ha vuelto viral en las redes sociales” y que ha sido denominada “un milagroso remedio efectivo contra el nuevo coronavirus u otros padecimientos”.

El gremio advierte que el clorito de sodio es un “producto tóxico que si se ingiere puede causar insuficiencia renal aguda [y] en pequeñas cantidades puede provocar náuseas, vómitos e, incluso, hemólisis potencialmente mortal en personas deficientes de glucosa -6-fosfato deshidrogenasa [enfermedad metabólica hereditaria]”. Añade que el consumo de ácido clorhídrico o el dióxido de cloro pueden causar alteraciones irreversibles e incluso la muerte.

El pasado 8 de abril, la FDA emitió un comunicado en el que remarca que no hay ninguna evidencia científica que apoye la seguridad y eficacia del dióxido de cloro, al tiempo que sí presenta riesgos considerables para la salud de las personas.

La agencia manifestó que ha recibido reportes de personas que experimentan eventos adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro como son: insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión arterial, insuficiencia hepática aguda, vómitos y diarreas severas.

En tanto, otras personas presentan una rápida destrucción de los glóbulos rojos, lo que lleva a requerir una transfusión de sangre.

La FDA recuerda además que quienes consumen este producto se demoran en buscar un tratamiento médico apropiado, lo que puede agravar la enfermedad.

La directora Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Elvia Lau, dijo que la población debe estar clara de que no debe adquirir medicamentos y otros productos para la salud humana en sitios no autorizados. Asimismo, recomendó no comprar productos que contengan dióxido de cloro ofrecidos en sitios web como tratamientos médicos, ya que no tienen evidencia científica que sustenten su seguridad y eficacia.

Lau solicitó a la población que si sospecha que padece Covid-19, llame a la línea de atención 169 o contacte la plataforma digital Respuesta Operativa de Salud Automática (ROSA).