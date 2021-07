Benicio Robinson a funcionarios: sin informe no hay traslado de partida

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, advirtió a los funcionarios y ministros que recuerden presentar sus informes ante esa instancia, porque de no hacerlo sus traslados de partida no serán aprobados.

Robinson inicia nuevo periodo en Presupuesto

El perredista Benicio Robinson oficializó ayer su tercer periodo como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

A diferencia de otros periodos, Robinson afirmó que la comisión, conformada por 15 diputados, saldrá a fiscalizar los fondos del Estado. “Tenemos muchas obras que han sido paralizadas y abandonadas. No vemos ejecución sobre los administradores de esas obras, que son los empresarios que se las ganaron y, mientras, sigue el pueblo esperando los hospitales, centros de salud, escuelas. Muchos de ellos [los empresarios] no están ni en el país y las instituciones y los ministerios no toman las actuaciones debidas para corregir este error que ha venido de administraciones pasadas”, dijo.

Robinson también dijo a los directores de las diferentes instituciones del país, así como a los ministros que, aunque todos los presupuesto por debajo de $200 mil no pasan por la Comisión de Presupuesto, eso no le quita a los funcionarios la obligación de rendir informes mensualmente.

Por ello, les advirtió que “la dirección y ministerio que no cumpla con las reglas presupuestarias, que es una ley aprobada por la Asamblea y sancionada por el Ejecutivo, sus traslados no serán” aprobados. “Hago el llamado a los directores y ministros, porque las reglas las vamos a hacer cumplir al pie de la letra”, agregó.

Robinson también se dirigió a sus colegas y les dijo que “tienen una responsabilidad con la patria, con nuestro circuito”.

“Muchas veces, directores y ministros desconocen que la función de un diputado también es que nuestros circuitos y provincias tengan mejor calidad de vida”, manifestó.

A los diputados que por primera vez forman parte de la comisión, se les entregó una guía de cómo se rige el presupuesto del Estado.

Y es que esta instancia debe analizar en primer debate, entre agosto y septiembre próximo, el presupuesto del Canal de Panamá, así como el presupuesto general del Estado, que debe ser aprobado antes del mes de octubre por el pleno Legislativo.

La comisión está conformada por cuatro diputados de Cambio Democrático, dos del Partido Panameñista, uno del Molirena, uno independiente y siete del Partido Revolucionario Democrático.

Ayer también se instaló la Comisión de Economía y Finanzas, que dirigirá el perredista Gonzalo González; y la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que estará en manos del perredista Víctor Castillo, quien aseguró que su gestión estará fundamentada en el diálogo constante, la búsqueda del consenso y la unidad de todos los sectores representados en esa instancia legislativa.

Igualmente quedó instalada la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, a cargo del perredista Daniel Ramos Tuñón.

Pleno

En tanto, 19 diputados participaron ayer en el periodo de incidencias del pleno. Las quejas fueron dirigidas a la inseguridad en el país, los despidos de funcionarios públicos, al rechazo del contrato de Minera Panamá, entre otros temas.

A su vez, la ministra de Educación, Maruja Gorday, presentó al pleno una iniciativa de ley que crea el diploma de bachillerato internacional en los centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa de formación de alto nivel.