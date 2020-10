Sábado picante

Llevo años escuchando a políticos de segunda y tercera categoría quejarse de que los periodistas son manipulados por los medios en los que trabajan. En muchos casos, eso es cierto, pero sus críticas no van dirigidas a esos medios, pues, como bien dicen, son maleables, actúan en función de los intereses de sus dueños. En Panamá, abundan. Los medios de comunicación son un poder que anhelan tener políticos, ya que pueden manipular la verdad a la medida exacta de sus intereses. No creo que sea necesario listar esos medios o sus dueños, pero sí debo decir que no son pocos.

Muchos medios tienen dueños que los han obtenido o creado en el ejercicio de un cargo público. Pero cuando los políticos se quejan, lo hacen en contra de medios independientes. Ahora bien, la manipulación de un periodista es otra cosa, pues éste está al final de la cadena; es el que escribe sobre los hechos. Y como todos bien sabemos, una verdad puede tener varias caras y el periodista elige la presentación de un hecho, de acuerdo con lo que dicta su conciencia.

Pero hay periodistas a cuya conciencia le han puesto precio. En ese momento dejan de ser periodistas y se convierten en otra cosa. Por ejemplo, el precio de una conciencia se puede pagar con dinero o aceptar ser socio de una empresa o devolver favores. Hace 13 años, fui operado de un tumor maligno. Recibí ofrecimientos de algunos políticos –bien intencionados, supongo– de trasladarme a otro país con gastos pagos, incluido el viaje en avión presidencial, para el tratamiento de mi enfermedad. Después de meditarlo brevemente, agradecí las ofertas, pero mi respuesta fue no. Salvar mi vida era un favor al que no podría rehusarme a devolver si alguna vez me lo pedían. Eso, en términos prácticos, es perder la libertad de escribir.

En Europa, especialmente, los periodistas gozan de contratos de trabajo en los que se incluye la “cláusula de conciencia”, que busca garantizar su independencia. Cuando un periodista decide trabajar en un medio, tácitamente acepta su línea editorial, pero, si hubiese un cambio en esta –por causa de su venta u otros factores–, el periodista puede unilateralmente exigir la extinción de la relación laboral con apelar a la cláusula de conciencia. Ello equivale a un despido, que en Panamá supondría pagarle una indemnización.

He estado en medios cuya línea editorial ha cambiado. He luchado desde adentro para proteger la integridad de la información dirigida al público, hasta que la situación se ha tornado insostenible para mi. En esos casos, me aparté, pues ya no compartía su línea editorial. Estaban en contra de lo que dicta mi conciencia. Ahora –me pregunto–, ¿cuántos de esos políticos que se quejan amargamente de los periodistas maleables han renunciado a sus partidos políticos o al dinero o a sus privilegios por razones deontológicas? Cuidado al arrojar piedras. Pueden terminar rompiendo su propio techo de cristal.