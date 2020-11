Sábado picante

Ayer -como pudieron- los periodistas celebraron su día. A estas alturas, muchos creen que el periodismo está muriendo, pues existe una multiplicidad de formas de comunicación y de plataformas para estar informados, lo que hace pensar que no vale la pena ir a la universidad para estudiar la carrera, ya que hay quienes auguran que los medios tradicionales están agonizantes y eventualmente estirarán la pata.

Pero, me pregunto, ¿cómo es que habiendo tanta información en internet, hay tanta ignorancia? La respuesta a parte de ello es uno de los papeles más importantes que han desarrollado los periodistas -sin saberlo-, es que también actúan como un filtro. Es decir, en los medios formales, pocos charlatanes tienen cabida. Pero en internet, sobran... y sobran demasiados. La red no filtra; ahí sale cualquier cosa y la fascinación por la charlatanería es impresionante.

Prueba del filtro que regula la entrada de información cuestionable o que no cumple con las formalidades que exige el periodismo responsable, es lo que hicieron varios medios de comunicación con Donald Trump, cuando lo cortaron en un discurso al empezar a denunciar un supuesto fraude sin pruebas de lo que decía. Si hubo un fraude electoral en Estados Unidos, eso es algo tan grave que no basta con denunciarlo. Hay que aportar pruebas de lo que dice.

De ahí que algunas plataformas en las que todo el mundo puede escribir sean ahora más cuidadosas. Al fin y al cabo, están siendo usadas como un medio para comunicar y es fácil hacerlo, pues aparentemente la pantalla aguanta cualquier cosa, incluidas las mentiras de los charlatanes. Si bien es cierto que a nosotros los periodistas nos pueden meter un cuento bien elaborado, basta con corroborar -algo que no es una exigencia formal en las redes- para darse cuenta si es o no verdad lo que se dice.

No somos infalibles, eso es cierto, pero las posibilidades de transmitir noticias falsas quedan al límite. Lo que sí no podemos evitar es que, frente a ciertos hechos, las personas que puedan verse afectadas tiendan a mentir. No podemos poner palabras en su boca, pero en todo caso, la audiencia puede definir su credibilidad al valorar los hecho que se expongan en una noticia.

La profesión de periodista no agoniza. Y, de hecho, creo que hoy más que nunca son necesarios, frente a la desinformación que abunda en la red. En el futuro inmediato sí será necesario que los periodistas nos especialicemos en ciertas áreas, a fin de escribir con mayor propiedad sobre los hechos y las ideas. Pero, insisto, si se quiere mantener informado, será necesario filtrar la información, y eso es algo que los medios formales de comunicación vienen haciendo con más éxito que internet.

Puede que todo lo que estoy describiendo aquí sea discutible, dado que escribo desde la perspectiva de un periodista, pero al menos yo prefiero leer o escuchar lo que me ofrece un periodista serio que todo lo que pueda inventar un charlatán en internet.