Sábado picante

Ya muchos nos habíamos olvidado de él. Más de seis años sin saber nada de su vida ni dónde eligió vivir es suficiente para no tenerlo presente cuando uno piensa en los casos judiciales de alto perfil en el gobierno de Ricardo Martinelli. Adolfo Chichi De Obarrio no salió del país por el gusto de hacerlo. Perdió mucho cuando decidió abandonarlo todo. Estaba recién casado, poseía millones en efectivo, oro, inmuebles y se había gastado no poca cosa en su boda y en muchas otras cosas, propias de un joven que descubrió lo fácil que es hacerse millonario a la sombra de la administración pública.

Entonces, ¿por qué se fue? La mayoría de sus colegas funcionarios se quedaron. Otros, como su antiguo jefe, salieron del país. Pero el autoexilio puede ser una cárcel, en especial para el que no puede comprarse los lujos de antes con la plata fácil. No es difícil imaginar que, con lo apresurado de su salida del país, cargar con una o dos barras de oro en la maleta no era una opción. Imagino que salió con dinero líquido, pero no lo suficiente para vivir como en Panamá, mucho menos para disfrutar la vida así durante semanas; luego meses, años, más de un lustro.

De Obarrio acumuló riquezas que no se pudo gastar, por lo que me pregunto, ¿quién financió sus necesidades familiares en donde quiera que haya estado durante todo este tiempo? A diferencia de otros, su experiencia en el mundo del peculado era inexistente y la perspectiva de pasar sus mejores años tras las rejas despertó un justificado temor. Ello lo convirtió automáticamente en un eslabón débil. Hablar no era tan mala idea para él, si ello significaba salvar el pellejo.

Pero esa vulnerabilidad lo hacía peligroso para sus compinches. Entonces, si bien huir era una opción para el joven exfuncionario, no creo que haya sido solo su idea. Es posible que la idea haya sido sugerida y hasta abanicada. Era mucho mejor tenerlo lejos del alcance de los fiscales. Y Chichi, a su manera, se despidió en una rueda de prensa. Dijo adiós a todo lo que acumuló y compró en esos dorados años de funcionario; dijo adiós a su familia y a su futuro, y buscó uno nuevo. Pero esta semana el sueño terminó… o más bien, la pesadilla que sufre el que se sabe perseguido por la ley.

Regresar a la patria bajo sus actuales circunstancias no debe ser agradable. Ahora tendrá que decidir si es su futuro o el de sus antiguos amigos. Su libertad o la de ellos. Teóricamente, a una decisión de esta envergadura no se le mete mucha mente, pero como vivimos en Macondo, todo es posible. De Obarrio no es un pez gordo, pero sí tiene mucha información comprometedora, como en su momento la tuvo Rafael Guardia, el millonario del PAN. Por eso no me extrañaría que más de uno se ofrezca a pagarle su costosa defensa, pero a cambio de su silencio.

Eso, en palabras del presidente Cortizo, es rifársela. Le tocará decidir si es suficiente lo que vive y lo que vivió.