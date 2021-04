Sábado picante

La enfermedad de crear nuevos corregimientos tiene nuevas víctimas: las alcaldías. Dicen que un par de políticos -un alcalde y un representante de corregimiento- en la provincia de Veraguas hacen lobby en la Asamblea, con el gato volador y el huevito, para que el distrito de Santiago se parta en dos. Así, el distrito resultante tendrá acceso a los millones de la descentralización, que se gastan a manos llenas, como si no hubiese mañana, en proyectos muchas veces inútiles para la población, pero jugosos negocios para contratantes y contratistas.

Pronto tendremos otra pandemia: la de representantes de corregimiento pidiendo que conviertan “su territorio” en distrito. Ya no habría necesidad de tener que pagar una costosa campaña para ser un “honorable”, sino que bastará hacerlo a nivel de distrito. Y no tendrán que ir a la capital a buscar los millones, sino que estos vendrán a ellos. ¿Acaso no es un bello y rentable negocio? Y, claro, los diputados harán sus cálculos y aprobarán lo que les convenga. Los veremos a ellos creándose sus distritos, a ver si logran una alcaldía.

Ser alcalde -con plata de la descentralización- es un negocio por el que un diputado está dispuesto a dejar su curul. Y, de hecho, en las pasadas elecciones, varios lo intentaron: corrieron por ambos cargos. Fue el caso del actual alcalde de San Miguelito, aunque el caso del alcalde de Aguadulce lo dice todo: electo en ambos cargos, pero el de diputado lo ejerce su suplente. Es decir, ya no es tan atractivo ser diputado, pero sí alcalde.

¿Nada de esto llama la atención a la Contraloría? Es obvio que se hacen los ciegos. Las obras de la descentralización deberían ser aprobadas con las comunidades, pero los alcaldes se gastan el dinero en lo que les da la gana. Las pocas obras que hacen son verdaderas decepciones y soberanas porquerías que en poco o nada ayudan a las comunidades.

El vicepresidente de la República sabe de ello, pues una pequeña empresa de construcción que tenía fue contratada para hacer obras de embellecimiento en Penonomé, cuando el alcalde de entonces pudo construir miles de metros de aceras que hacen falta en todo el distrito o reparar calles o crear una zona de esparcimiento para la población.

Veraguas es una provincia donde reina la pobreza, pese a su riqueza, concentrada en unas pocas familias. Si fuese para el bienestar colectivo partir en dos el distrito cabecero, quizás valiera la pena, pero esta división no responde a sus acuciantes necesidades. Da mucho dolor ver cómo se malgasta el dinero; la codicia desmedida de políticos que buscan riquezas en la miseria de su gente. Esta materia -alterar el mapa político y electoral de Panamá- debería ser materia constitucional, a fin de evitar que los políticos acomoden el perfil del país a su conveniencia, solo para perpeturarse. Y, ya que no se puede educar a la población, al menos hay que prohibir este relajo, que se contagia como en una pandemia.