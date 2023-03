Señalan errores en sitio web

Pese a que en los dos contratos entre la Autoridad de Turismo de Panamá y la empresa Pensanómica S.A., se estableció el pago de $41 mil 276 [2013] y 30 mil 450 [2012] por servicios de traducciones para el sitio visitpanama.com, en esta página se evidencian varios errores de traducción y algunas secciones ni siquiera tienen el respectivo cambio de idioma.

Así lo han advertido lectores que han seguido con atención el desenlace de la página web que entre 2012 y 2013, le costó a los contribuyentes más de $1 millón.

EL CLIMA

La sección del clima en inglés, por ejemplo, tiene al menos 12 errores u omisiones en el texto, incluyendo fallas en la redacción, uso de palabras incorrectas, e incluso se escribió una palabra que no existe en inglés.

En esta misma versión, las secciones de Transporte y Documentos no tienen ningún escrito. Simplemente aparecen en blanco.

Además, tradujeron los nombres de cerro Azul y cerro Jefe, como Blue Hill y Chief Hill, respectivamente. “Imagínese un turista preguntándole a un residente de Panamá cómo se llega a Chief Hill”, comentó un lector que solicitó el anonimato.

Si el navegante entra a “eventos”, en inglés, lo lleva a una sección en la que una de sus columnas, la que está ubicada en la parte derecha, tiene todo escrito en español. Por ejemplo, lo referente a las categorías: gastronómicas, ferias y festivales nacionales, deportivos, culturales, conciertos, y congresos y convenciones.

Esta parte tampoco tiene traducción a los demás idiomas, portugués y francés.

En esta misma sección, hay un motor de búsqueda que no se puede usar.

Cuando el visitante del sitio web, que de acuerdo con el administrador de la ATP, Salomón Shamah, es una puerta de entrada al turismo al país, hace clic en la sección Where to Go y se traslada a Panamá, aparecen varios sitios, pero no mencionaron el principal atractivo de la capital: el Canal de Panamá.

´TOURS´ VIRTUALES

En el área que tiene relación con los tours virtuales, el lector se encontró con este inconveniente: “seguí el tour virtual del Centro de Visitantes de Miraflores. Las fotos son de muy mala calidad y se necesita una lupa para leer el texto. Lo mismo pasa en muchas otras páginas (por ejemplo, la de agroturismo). No encontré manera de agrandar los textos”, anotó.

“No hay links a otros sitios web de interés para visitantes, por ejemplo: la Autoridad del Canal de Panamá, museos, la Cámara de Turismo o de Comercio. Por lo menos, yo no los encuentro”. Los links van solamente a resúmenes incompletos elaborados por los autores de la web, agregó un lector.

Cuestiona también que el único museo del que hacen mención es el de la Biodiversidad.

´SEIS TRADUCTORES´

Adolfo Fábrega, presidente de Pensanómica S.A., explicó a este medio cuando se le consultó para que hablara del contrato entre la ATP y su compañía, que ellos tienen seis traductores de planta. Agregó entonces que los trabajos involucran a un equipo de 18 personas, luego de explicar que también desarrollan un sitio para periodistas y otro de multimedia.

Mientras que en un acto en el cual Fábrega y el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, hablaron sobre visitpanama.com a los operadores de turismo del país, se reiteró que la empresa además de las personas contratadas para generar contenido, también cuenta con personal traductor. “Para evitar los inconvenientes de traducción automática”, señaló.

Shamah, ese mismo día, le manifestó al sector turístico que “no se trata del diseño de una página web sino del posicionamiento de Panamá en el extranjero a través de los canales online”.

LOS CONTRATOS

En 2012, Shamah otorgó un contrato directo a Pensanómica por $715 mil 920, en el que se incluyó el pago de $447 mil para lo relacionado con la web y redes sociales y otros $268 mil para el traslado de periodistas extranjeros a Panamá.

Sin embargo, en 2013 le volvió a dar otro contrato por $882 mil 998, distribuidos así: $600 mil para el sitio digital y redes sociales, y otros $282 mil para traer a medios internacionales.