‘Sobre derechos humanos prima lo social’

País se vende como un partido pro familia, pro vida, anti matrimonio igualitario. ¿Cómo cuadra eso con el artículo 139 de la ‘Constitución’, que dice que es ilegal la formación de partidos que tengan por base el sexo, raza, religión o destruyan la forma democrática de gobierno?

No estamos de acuerdo en que se incorpore al régimen legal el matrimonio entre personas del mismo sexo... Por ninguna vía. Ese principio es el que nos une.

Están basados en creencias religiosas. ¿Cómo no violan el artículo 139?

El matrimonio no es solo una institución religiosa.

¿Qué otro principio los une?

El rechazo a la corrupción, la constituyente originaria y somos pro familia.

¿Familia tradicional o cualquier tipo de familia?

La familia tradicional.

¿Usted sabe que 72% de las familias en Panamá no son tradicionales?

Pero sobre los derechos humanos prima lo social y la tendencia natural prevalece siempre.

¿Según quién?

Según la historia.

Sobre los derechos humanos, ¿prima lo social?

Son parte de lo social…

Usted es pro familia y varios líderes de País están divorciados. ¿Entonces?

No, eso no tiene que ver…

Entonces, ¿el objetivo principal de su nuevo partido es oponerse al matrimonio igualitario?

Sí, uno de los objetivos es ese.

Si no son un partido religioso, ¿por qué celebraron la conformación del partido tocando un cuerno?

Es una forma de festejo de algunos miembros del partido.

¿A quién habría que defender: a un heterosexual que abandona a su hijo o a un homosexual que lo cría?

Habría que ver cada caso… Abandonar es una decisión humana.

¿Humana o inhumana?

Depende... Es una decisión de un ser humano.

Si todos somos iguales, ¿por qué no podemos tener los mismos derechos?

Todos los tenemos… El problema es hacer efectivos esos derechos por las vías que correspondan.

Su base es oponerse a que esa unión se vuelva ley ‘por ninguna vía’. ¿La igualdad ante la ley es un mito?

Sí, mientras que un derecho exista...

¿Usted tiene derecho a casarse?

Sí.

Entonces, ¿por qué las parejas del mismo sexo no?

Porque la ley lo prohíbe.

¿En qué parte de la ‘Constitución’ se prohíbe?

En ninguna. Eso está en ley.

Y, ¿qué pesa más, la ‘Constitución’ o una ley?

La Constitución, pero no lo reconoce.

No especifica sexos. ¿Por qué entonces hay que deducir que no se puede, y no que sí se puede?

Porque si no está en la Constitución, no puede estar en la ley.

Pero me dice que sí está en la ley…

Sí.

¿Qué pasa si en un gobierno de ustedes, la Corte falla a favor del matrimonio igualitario?

Habrá que respetarlo.

En un gobierno de ustedes, ¿qué papel tendría la Biblia?

Para asuntos morales, la Biblia y creencias. Asuntos legales, la Constitución.

¿Qué piensa de la declaración del Papa acerca de la necesidad de regular la unión de personas del mismo sexo?

Él quiso ser generoso, pero el mensaje se malinterpretó.

Yo lo oí en español. Si usted también, ¿por qué necesitamos interpretación?

Porque no dijo eso…

¿El presidente del Consejo Episcopal y el asistente privado del Papa también entendieron mal?

Pudiera ser.

Si el Papa hubiera dicho que no al matrimonio igualitario, ¿ahí sí dirían que las interpretaciones sobran?

Si lo hubiera dicho, sí.

En 2018, le faltaron siete firmas para convertirse en partido. El TE les anuló las firmas de 511 personas que rechazaron su inscripción. ¿Cómo sabemos que en esta nueva recolección de firmas no están haciendo lo mismo?

Los sistemas se rectificaron. Ya todo está virtual.

Algunos no recordaban estar inscritos y otros dijeron que firmaron para oponerse al aborto y el matrimonio igualitario. ¿En qué se diferencian de los partidos tradicionales, si hacen las mismas cosas?

No lo hicimos… Si no se acordaban de lo que firmaron, es otra cosa.

País se presentaba como de centro. Descríbame ese centro.

Para conciliar… Ni de izquierda ni de derecha.

¿Eso significa centro?

No, pero eso queremos.

¿Cómo se concilia al país teniendo posiciones tan drásticas?

Con el ejemplo.

¿País regala algo por la inscripción?

Nada. No hay ni para galletas María.

Y, ¿cómo ayudan a los que se le acercan?

Lo normal… la comida, el refresco. Pero eso no es ayuda; eso es lo lógico para los que están en esto…

¿Cómo ha aportado el primo de Toto Álvarez, Edwin Álvarez, al partido?

Con su beneplácito al partido.

¿Qué apoyo internacional tiene de partidos similares o de iglesias? ¿Ya viajaron, como la vez pasada, a hacer contactos con movimientos similares?

Entiendo que algunos pastores de la directiva han viajado, pero para sus temas.

En la directiva, ¿todos son religiosos?

Sí.

Usted dijo que quien tenga manchado el récord policivo no podrá correr por País. Ni nadie que huela a corrupción. El presidente del partido es Toto Álvarez, señalado como protagonista del Club La Llave, escándalo que se resume al presunto cobro del 20% por descongelar cuentas a narcos o allegados militares. ¿Entonces?

Bueno, no tiene proceso legal por eso.

¿Por qué con él se necesitan procesos legales, pero con otros basta con el tufo a corrupción?

Bueno, para todos el tufo debe bastar…

¿Su gobierno se parecería más al de Trump o al de Bolsonaro?

Al de Belisario Porras.

Defina ideología de género.

Hacer prevalecer el género frente a las demás relaciones en la sociedad.

¿Qué haría su gobierno por la educación sexual?

Informar, pero basados en acuerdos sociales entre el gobierno y la sociedad.

Y, ¿si no logran un acuerdo?

Pues no se hace.

¿No se educa?

Sí, pero en base a lo que más convenga .

¿Según quién?

Según la realidad social.

¿Cómo combatirían ustedes el problema del Seguro Social?

Sabiendo lo que tenemos y luego establecer políticas concretas. Rescatar el fondo de IVM, reestructurar la administración y hacer que la directiva asuma su responsabilidad.

Para reducir la corrupción, ¿qué proponen?

Revisar el código de procedimientos penales.

¿A qué entidad le bajarían el presupuesto?

A la Asamblea, Presidencia y DAS.

¿En qué se diferenciarían los diputados de País de los diputados actuales?

Los nuestros serán seleccionados de acuerdo a méritos y compromisos.

¿No reservarían espacios?

No.

Aborto, ¿sí o no?

No.

Anticoncepción.

Sí.

Eutanasia.

No.

En un gobierno de País, ¿se controlarían las emisiones de publicaciones subidas de tono?

Sí. Canciones vulgares y publicaciones injuriosas o calumniosas…

Subjetiva la línea…

Pero así se puede lograr una sociedad decente y con controles morales y jurídicos efectivos.

¿Ustedes son referentes morales?

En materia política y personal, sí.

Todo el mundo se queja del excesivo presidencialismo. Ustedes, ¿qué poderes propondrían quitar?

Todo lo que signifique exceso, que acaba en arbitrariedad.

¿A qué diputado quisiera en País?

Juan Diego Vásquez y Corina Cano.

¿Quién sería el procurador de País?

Yo mismo.

Y, ¿quiénes serían, según ustedes, magistrados de lujo?

Paso. Para su momento.

¿Cómo manejarían los conflictos de intereses, si Toto Álvarez hacía campaña por Navarro presidiendo el CNA y socializaba con magistrados en sus oficinas?

Tendríamos un tribunal de honor y disciplina.

De los partidos actuales, ¿a cuál se aliaría? ¿O solos podrían llegar?

Quizá con el Molirena…

¿Qué es lo que le gusta de ese partido, o lo que queda de él?

Bueno, le falta rectificar el camino…

¿Qué ‘personalidades’ se han inscrito en País?

Bastantes, pero me han pedido no decirlo...

¿Por qué? ¿No es motivo de orgullo inscribirse en un partido como el suyo?

Sí, pero por las repercusiones políticas hay temor…

Perfil

Abogado especialista en Derecho Procesal. Ha sido juez de circuito, magistrado de tribunal superior, jurado de las reformas constitucionales, secretario de la comisión que elaboró el Código de Familia, procurador de la Administración suplente, notario y presidente del Colegio de Abogados.