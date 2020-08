PROPÓSITO. La diputada por el PRD Kayra Harding quiere modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, agregándole el término afrodescendiente. Por lo visto a la diputada le preocupa más la forma que el fondo. Ojalá que con esta iniciativa también se incluyan planes concretos para visibilizar a la población afrodescendiente en Panamá. De lo contrario bien podría ser otra oportunidad perdida del Legislativo.

PURO CUENTO. Según el Municipio de Panamá, la institución no tiene los fondos necesarios para demoler las estructuras construidas desde hace varios años, de forma ilegal, en el PH Cristal, en Bella Vista. Ante semejante excusa el Procurador de la Administración, Rigoberto González, ha solicitado al director del Sinaproc, Carlos Rumbo, que se encargue de demoler -o de auxiliar a la Alcaldía- en dicha misión. ¿No es este el municipio que prevé construir una playa artificial y costear su mantenimiento y que ahora se pelea el control del Parque Urracá con la Junta Comunal de Bella Vista?

30 MIL RAZONES. Según la abogada Much Hot, su defendida nunca fue víctima de abuso sexual por parte del diputado Arquesio Arias y por esa razón se retractó de su acusación original. Se supo que la joven pactó un acuerdo con los representantes del diputado. Ahora la pregunta de rigor es: ¿Quién paga los honorarios de la licenciada? Y, por si las moscas, ¿habrá brindis con té frío?

PEPITO. Ayer, el presidente Cortizo anunció que convocará a un “diálogo nacional” para lograr acuerdos en temas de salud y educación, entre otros. Advirtió que el diálogo no será “para estar filosofando”, sino para alcanzar decisiones concretas. Filosofando está él. No es la primera vez que anuncia convocatorias de esta naturaleza. En dos oportunidades (enero y mayo pasado) convocó a diálogos (sobre el programa IVM y las finanzas de la CSS, respectivamente), y de eso no se creó ni un grupo en WhatsApp. Antes, en diciembre, pidió al PNUD que fuera facilitador de un “amplio diálogo”, sobre las reformas constitucionales. Con razón ya nadie le cree.