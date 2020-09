IRONÍAS. Durante la vista presupuestaria de la Autoridad Marítima de Panamá, el diputado Crispiano Adames aprovechó para regañar al director de la institución y reclamarle por la pobre opinión que este tiene sobre los políticos, pese a que ahora se encontraba frente a esos mismos políticos para pedir plata. A ver diputado, esa misma opinión la tenemos los contribuyentes, que no solo pagamos esos fondos que usted alegremente distribuye de acuerdo con su ya cuestionado criterio, sino que también pagamos su salario. ¡Qué tupé!

PERAS AL OLMO. Para algunos, casi una década de estar lejos de los escándalos parece ser mucho tiempo. El diputado del PRD Alejandro Castillero, también recordado como el director de la Anati durante el escándalo no aclarado de las tierras de Juan Hombrón, divulgó un “videíto” en redes sociales para pedir más recursos y “nombramientos” al presidente Cortizo. Los diputados ya manejan, cada uno, una planilla de $20 mil al mes, pero aparentemente Castillero considera que esto es “insuficiente”. Primero, divulgan mensajes como este y después se disgustan cuando la Contraloría les quiere hacer auditorías.

‘FAKE NEWS’. Ayer, la junta comunal de San Francisco tuvo que cerrar temporalmente sus puertas, por una turba que acudió al lugar después que circulara información falsa sobre una supuesta repartición de bonos. También se presentaron varios agentes de Migración, quienes –según el representante Carlos Pérez Herrera– fueron enviados por un funcionario de la Presidencia. Con copartidarios así, para qué enemigos…

LECHE CONDENSADA. “Yo no hago absolutamente nada que no tenga evidencia. No me gusta tomar decisiones en base a presiones”, fueron las palabras del presidente Cortizo, respecto a la reciente aventura de su ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz. Menos mal que la que había sufrido un “desgaste” había sido Rosario Turner, pero como dicen: no hay peor ciego que el que no quiere ver... y por lo visto, ni oír.