SIN SENTIDO. Cuando se habla de prioridades, el gobierNito parece teneralas totalmente invertidas y, por lo visto, una facultad de medicina en condiciones óptimas y con la capacidad necesaria para cubrir la demanda nacional no lo es. Por lo visto, para esta gente es más importante alquilar una flota de carros, disponer de viáticos absurdos para viajes y asignar millonarias sumas para cuestionables compras del Estado, que dotar de presupuesto a esta entidad. ¡Cuando creíamos que habíamos tocado fondo!

ABSURDO. Por lo visto, eso de consultarle a la gente de la ciudad de Panamá no se le da muy bien al alcalde, José Luis Fábrega. Ahora, con la complicidad de la mayoría de los concejales, decidió entregar el Parque del Norte al Meduca. A este señor se le olvida no solo quién paga su salario, sino también quién lo eligió. ¿Ignorancia, incompetencia o indiferencia? Corren las apuestas.

PACTO. Esta semana, entró un vigencia el paquete de reformas a la ley de contrataciones públicas que fue aprobado por la Asamblea en marzo pasado. Uno de los aspectos novedosos es que crea la figura del “pacto de integridad”, que debe ser anexado a todas las contrataciones públicas, será parte del pliego de cargos y es de “obligatorio cumplimiento” para las partes. El referido pacto se fundamenta “en principios de transparencia y anticorrupción”. Lástima que esto no tenga efectos retroactivos. Haría bien la Dirección General de Contrataciones Públicas en listar cuáles son las consecuencias para los infractores. Si no hay sanciones, mejor no inviertan tinta, papel y tiempo en tanta poesía.

VOLARE. Hoy jueves, Quique y Rica cumplen 66 días detenidos en una prisión militar en Guatemala. Mientras, United ha dado a conocer que tiene autorización para operar un vuelo en ese país, con destino a Estados Unidos, mañana. United tiene otros vuelos programados, la próxima semana. Los hermanitos querían subirse a un vuelo humanitario y, al final, parece que muy pronto van a conseguir uno…

CHIFEO. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad que presentó Víctor Baker, contra el Decreto Ejecutivo No.500 del 19 de marzo de 2020, que ordenó el cierre temporal de todos los establecimientos comerciales, por culpa de la pandemia. Han tenido al país en ascuas todos estos meses, para, finalmente, salir con esto…