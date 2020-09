REPRIMENDA. La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, citó a todos los gobernadores a una reunión, en el salón de la Nacionalidad del Mingob, en el Casco. Tewaney les comunicó que no le “temblará la mano” para destituir a los funcionarios “que anden en actividades ilícitas”. Más de un gobernador debe haber hecho un esfuerzo muy grande para no soltar la carcajada, tomando en cuenta que a Erick Martelo lo botaron no por “andar” en nada raro, sino porque tuvo la mala suerte de caer en un retén.

DIPLOMÁTICO. Ayer, el canciller Alejandro Ferrer participó en un foro virtual organizado por los estudiantes de la USMA. En su intervención, Ferrer habló sobre el impacto de la pandemia en el país y en sus relaciones diplomáticas. “Como servidores públicos, es nuestro compromiso hacer una gestión eficiente y transparente”, dijo. ¿Eso lo habrá escuchado Gaby Carrizo, o está muy ocupado asignando los 251 vehículos que serán alquilados en la Presidencia?

BAUTISMO. A los diputados no les importan las críticas de la población y prueba de ello es que han prohijado la propuesta para que el tercer juego de esclusas lleve los nombres de Omar Torrijos y Jimmy Carter, cinco días después que la iniciativa fuera presentada por Marcos Castillero. Si de poner nombres se trata, por qué mejor no bautizan al pleno legislativo con los nombres de “camarón” y “botella”. El de “coima” lo pueden reservar para otro órgano del Estado…

¿CONSULTA? El alcalde capitalino José Luis Fábrega bien podría ser el funcionario más tozudo del país. Cuando le consultaron sobre el tema del Parque Norte, que ya el Meduca ha dicho que no administrará, dijo que ahora también el Inadeh está interesado. Aprovechó la oportunidad para pedir al MOP dos globos de la cinta costera, para construir un nuevo Mercado del Marisco. Tanto empeño por destruir las obras de su antecesor solo puede atribuirse a su desmedido narcisismo. Para muestra, el Parque Urracá es un botón.