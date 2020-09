SE SUPO. Sobre uno de los partidos políticos en formación (que que no es de Lombana), el Tribunal Electoral dijo que tiene pendiente la entrega de la apertura de una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Panamá. Con la cantidad de restricciones para abrir una cuenta en cualquier banco en Panamá, no es de sorprender que ésta, precisamente, tenga algunos inconvenientes. #DueDiligence

CONSECUENCIAS. Según The New York Times, el presidente estadounidense Donald Trump o sus compañías habrían pagado impuestos en Panamá por $15,598, bastante más de lo que se supone pagó el mismo año –2017– en su país. Al menos en esta ocasión la noticia no cataloga a Panamá como un sitio para ocultar dinero o evadir impuestos. Porque, si la salida de la lista Gafi depende de nuestro sistema de Justicia... vamos mal... pero muy mal.

PULSEO. Y, hablando de la Corte Suprema, dicen que en la Sala Penal mandan las magistradas Maribel Cornejo y María Eugenia López, dejando a Ayú Prado “parkiando” solo. Pero que este se desquita una vez llegan al pleno, en el que Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Cecilio Cedalise y Ángela Russo todavía son sus best friends forever. Habrá que prestarle atención, más de cerca, a las votaciones del pleno, especialmente en los casos de alto perfil.

PAN Y CIRCO. En la comisión de Credenciales de la Asamblea se debatió la admisión de una denuncia presentada en contra del presidente Laurentino Cortizo por la construcción del Hospital Modular, la cual no fue admitida con el voto disidente de Gabriel Silva. Pero la cereza del pastel la puso Roberto Ábrego, presidente de dicha comisión, quien dijo que “muchas veces se sacrifica bienes jurídicamente tutelados en beneficio del interés superior. Y en este caso: la salud del pueblo panameño”. Esto pareciera ser su versión de “el fin justifica los medios”. Este es el mismo personaje que ahora forma parte de la junta directiva del Canal. Y este es... ¡El Gran Gobierno del PRD!