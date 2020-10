FLASH. Ayer, la sesión del pleno legislativo fue interrumpida, cuando se fue la luz por 10 minutos. Algunos diputados se quedaron pacientemente en sus puestos y siguieron trabajando, con la lámpara de sus celulares. Otros, abandonaron rápidamente sus curules. “A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies…”.

METIDO. Hace pocos días, Realizando Metas (RM) inició el camino hacia un nuevo modelo de inmunidad. Como por primera vez en la historia de nuestro país, se podrá realizar de manera on line la inscripción de adherentes a los partidos políticos en formación, usted podrá imaginarse todo lo que puede pasar… Por eso es bueno que sepa que el Tribunal Electoral mantiene las herramientas para que usted mismo verifique si tiene alguna inscripción vigente (tribunalcontigo.com). Así que no está de más que, de tiempo en tiempo, se dé una vuelta por ahí...

CIRCO. A propósito del expresidente, después de conocer que ha sido querellado por la fundación que dirige Baltasar Garzón, ha dedicado algunos epítetos al exjuez, al que se refiere ahora como “payaso español”. Esto lo dice una persona que, en la última década, ha ejercido varios roles conspicuos en la política panameña y hasta en los sistemas penitenciarios de otros países. Permanece aún en nuestra memoria como el hombre que saltaba en unos catres como parte del reality “Cuarto de locos”, de La Cáscara. O que compartía escenario con un personaje enmascarado llamado Jumbo Man. No se necesita una carpa para tener un papel destacado en el mundo del espectáculo.

¡AUCH! La Asamblea aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley 385 que crea mini bancos de sangre en varios distritos. La iniciativa ha sido rechazada hasta por las propias autoridades de la CSS y el Minsa, que han señalado -con toda razón- que ya existe un hemocentro nacional, con su respectivo patronato. Los mini bancos no aumentarán las donaciones, sino que fraccionarán el trabajo que ya se realiza, advirtió en su momento el subdirector de la Caja, Francisco Bustamante. Fundacáncer ha pedido incluso el veto presidencial. Si los diputados tienen tanto empeño en el tema, por qué no donan sangre y dan el ejemplo (uno bueno, para variar…). Para eso no se necesita ningún proyecto de ley.