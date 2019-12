ESTRENO. El lunes tomó posesión la nueva junta directiva del Partido Panameñista, presidida por José Isabel Blandón. Al evento, en el Hotel Sheraton, fueron todos los diputados del partido. Los grandes ausentes, Juan Carlos y Popy Varela, Mireya Moscoso y Beby Valderrama, entre otros. En primera fila estuvo José Miguel Alemán. ¿Alguien habrá extrañado a los Varela?

‘GOOD BYE’. Siguiendo con los panameñistas, estos decidieron dejar la sede alquilada a los Varela en Marbella y mudarse temporalmente a la sede de la Fundación Arias Madrid en Ancón. Pase de factura, le dicen.

SIN RESPUESTA. Luego de la reyerta ocurrida en la cárcel la Joya, donde fallecieron, al menos, 12 personas, el gobierNito emitió un comunicado indicando que todo está bajo control. ¿En serio? Entonces podrán explicar cómo fue que llegaron armas de grueso calibre al penal. Al parecer, a la gente del Ministerio de Gobierno la camisa les quedó grande.

PASADO. Laurentino Cortizo entregó la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Oficial, al abogado Rolando Murgas Torraza, un “orgullo de nuestro país”, según la Presidencia de la República. Cortizo dijo estar muy honrado de reconocer la trayectoria “cívica y profesional de Murgas Torraza”. Parece que esta gente convenientemente ha ignorado que el homenajeado, como magistrado del Tribunal Electoral, avaló el fraude de 1989.

ATRAGANTADA. Hay políticos más interesados en atender sus propias necesidades que las de la entidad que representan. El diputado presidente Marcos Castillero justificó la remodelación del comedor presidencial de la Asamblea –a un costo de $38 mil–, ya que dichos trabajos no le parecen “caros”. Además, dijo que este comedor es necesario para que los “funcionarios” no ingieran sus alimentos en los “pupitres” y que la estancia estará a disposición de todo el personal. No se sabe si acaso desconoce que ya opera una cafetería en el primer piso del edificio donde están las oficinas de los diputados. En su apuro por defender estos disparates, ya ni sabe para qué es la contratación.

PREGUNTA. El flamante presidente de la Corte, Hernán De León, se ha quejado de que hay una agenda entre medios de comunicación para criticar al Órgano Judicial. Su suposición se basa en reportes de los viajes de los magistrados, que sirven, según dijo, “para lograr avances significativos en la justicia”, como el hecho de que “en abril de 2020 haya un importante cónclave iberoamericano con las cortes supremas de más de 20 países”. ¿Y eso cómo en qué ayuda para poner a los delincuentes en la cárcel?