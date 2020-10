¿SÍ O NO? Ayer, la CSS “aclaró” que se mantiene la suspensión del contrato a favor del consorcio Salud en Control, para el almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos, por $168 millones. La entidad advierte que la orden de suspensión está consignada en una nota del 20 de abril, que firma Enrique Lau y que está publicada en www.css.gob.pa. ¿Por qué no enviaron copia de la misiva a Panamá Compra? ¿Acaso la nota de suspensión no tiene efectos vinculantes sobre el acto público convocado? Después se molestan cuando uno publica estas cosas...

TERRATENIENTE. En el último mes, la Anati recibió poco más de 54 hectáreas en Bocas del Toro, donadas por Benicio Robinson González –por su nombre, huelgan explicaciones...–. La primera donación, de 48 hectáreas en Almirante y Changuinola, fue entregada el 3 de octubre por Robinson González y el dirigente comunitario Gilberto Hamilton. Y ayer, en Gaceta Oficial, se publicó la aceptación, por parte de la Antai, de otras 6.6 hectáreas cedidas por Robinson González. Las hectáreas serán ahora tituladas a favor de 900 familias, que ya residen en esas comunidades, “a fin de que puedan legalizar su estatus en cuanto a la tenencia de sus tierras”. Seguro la creación de 11 nuevos corregimientos en Almirante y Changuinola, es mera coincidencia… Parece que ya pasaron los tiempos en que los llevaban en buses y les regalaban bates.

AUDIENCIA. Hoy, se reanuda la audiencia de acusación al diputado del PRD Arquesio Arias. La audiencia estaba originalmente programada para el 14 de octubre, pero se pospuso por varios casos de Covid-19 en la oficina del magistrado fiscal Olmedo Arrocha. ¿Cómo aparecerá Arquesio en la audiencia? ¿Llegará sin mascarilla y alegará que está siguiendo las recomendaciones del Congreso de la Cultura Guna?

ESTAMPIDA. Ayer, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos de la Asamblea, en momentos en que los diputados se disponían a abandonar el lugar, luego de concluir las sesiones ordinarias. Lo malo no es que los “honorables” se vayan, sino que regresen el 4 de enero…