¿LIBRE O NADA? La dirigencia de Frenadeso está furiosa porque el 20 de diciembre de 2019, día de duelo nacional, no será libre, como lo es el 9 de enero. Deberían leer mejor el Código de Trabajo, pues allí se precisa que “el órgano ejecutivo, con la aprobación unánime del Consejo de Gabinete, podrá ordenar el cierre de las empresas y establecimientos...” Es decir, no es obligatorio hacerlo. Pero tal parece que los líderes de Frenadeso solo lamentan la muerte de esos panameños durante la invasión de Estados Unidos, si se declara que es un día no laboral. Qué falta de altura...

PALABRA PROHIBIDA. Los responsables del Sistema Penitenciario y de la seguridad de La Joyita deberían haber renunciado a sus cargos, en vez de tener el presidente que ordenar su separación. Es evidente que en esos lugares hay una carencia de medidas que prevengan hechos como los ocurridos el pasado martes. Pero en este país, renunciar es uno de esos verbos tabú que nunca se usan en el gobierno.

PREGUNTA. La masacre de La Joyita y los hechos conexos que se suscitaron esta semana en torno a esta matanza revelan una completa ausencia de inteligencia en los organismos de seguridad del Estado. Los ataques de estos delincuentes han debido planearse con tiempo, por lo que es inexplicable que la comunidad de inteligencia no se hubiese enterado. Si esto es así con la población que ya está bajo custodia, qué podemos esperar frente a riesgos de ataques más serios. ¿A quién está pinchando el Consejo de Seguridad? Porque es evidente que no es a los delincuentes. Esos son otros que deberían renunciar.

FLECHAZO. Parece que algunos actuales y pasados inquilinos de la Asamblea no quieren soltar las federaciones y asociaciones deportivas. El exdiputado panameñista Luis Barría es presidente de la Asociación Panameña de Arco y Flecha. Si Benicio sigue en la Fedebeis, ¿por qué Barría no puede con el arco y la flecha? Al menos a Patacón Ortega ya lo sacaron de la de voleibol.

REGALONES. Parece que los diputados ya adquirieron todas las malas mañas de sus antecesores del quinquenio pasado. Dicen que una vez terminen las sesiones extraordinarias, a cada uno le corresponderá un bono de $10 mil y 500 jamones para repartir, presuntamente a través de las juntas comunales. Lo que faltaba. Esta gente ya revivió las planillas (de $20 mil al mes para cada diputado, que se sepa...), los madrugonazos, las contrataciones directas, las remodelaciones, los insultos... Creen que estarán toda la vida en el cargo y que nunca tendrán que rendir cuentas.