¡BASTA YA! El que parece no tener el más mínimo sentido de vergüenza es el diputado Raúl Pineda, quien en la columna Knockout de este medio no solo admitió que las posiciones de aquellos que figuran en la planilla 172 no son reales, sino que además dijo que solo se había leído parte del presupuesto general del Estado que aprobó como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Para rematar, dijo que su sobrino, el del Mivi, sigue pidiendo likes en redes. Cuesta creer que después de semejante desfachatez la gente solo se manifieste en Twitter.

ENTUERTOS JURÍDICOS. El excandidato presidencial Ricardo Lombana presentó un recurso de nulidad contra la resolución del Gabinete que ordenó el traslado de $22.8 millones a la Asamblea para el pago de la planilla 002. Según dijo, es ilegal en Panamá usar dinero proveniente de créditos para pagar gastos operativos; es decir, planillas. Si esto es así, más de una acción del gobierNito ameritaría un recurso similar, porque si para algo se están utilizando los créditos obtenidos es para eso. Para pagar planilla.

INTENCIONES. Esta semana comienza el cacareado diálogo por el bicentenario. En declaraciones dadas a Telemetro, el presidente del opositor Cambio Democrático, Rómulo Roux, dijo: “Este diálogo no puede ser para el presidente una excusa para no tomar decisiones, o para dilatar o evitar decisiones difíciles que él tiene que tomar”. Más temprano que tarde sabremos si Rómulo está en lo cierto o si, por el contrario, el diálogo efectivamente terminará “cerrando brechas”. Por ahora, el marcador está 0 a 0.

¿Y LA INVESTIGACIÓN? El silencio de algunas instituciones es realmente ensordecedor. No solo circuló un audio dejando en evidencia la supuesta manipulación del sistema judicial, sino que además hay un fallo que demostraría la posible comisión del delito de prevaricato. Y el Ministerio Público y su jefe Eduardo Ulloa optan por no decir nada. Cada vez más nos recuerda al monito que no oye, no ve y no dice nada.