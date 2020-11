TOCADO. El alcalde de Colón, Alex Lee, anunció ayer un toque de queda de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. y cuatro horas después dejó la medida sin efecto ante el “clamor” de los ciudadanos, empresarios y transportistas del distrito. Si Lee no quiere hacer su trabajo, que renuncie y se vaya a la villa del Decameron.

SERENATAS. Los panameños son muy dados a agasajar a las madres con serenatas, y ahora que viene el 8 de diciembre, Israel Cedeño recordó que en la provincia de Panamá hay toque de queda de 11:00 p.m. a 5:00 a.m., así que las mismas quedan suspendidas. Bueno, sí puede haber, pero no a esas horas... Tampoco Cedeño es la autoridad musical del país.

FIGURANDO. Ayer, la directora de la Antai, Elsa Fernández, participó como panelista en un coloquio sobre ética e inteligencia artificial. ¿Acaso no hay suficientes casos de corrupción que investigar o no es grande el reto de la próxima entrada en vigencia de la ley de datos personales, que le sobra tiempo para estas cosas?

‘LIAR, LIAR’. El alcalde José Luis Fábrega ha dado unas explicaciones disparatadas e inexactas sobre la contratación de los servicios “de planificación estratégica para redes y medios digitales y de comunicación”, por $192 mil 600. Según Fábrega, “eso es algo normal, que viene de más de 10-20 administraciones”. Eso es prácticamente todo el periodo republicano. Además, no hay que ser Mark Zuckerberg para saber que hace dos décadas no había redes sociales. ¿Cómo tantas administraciones, anteriores a la de Fábrega, podrían haber contratado un servicio hasta entonces inexistente? El alcalde sostiene que el contrato sería para el próximo año, pero todos los documentos disponibles en Panamá Compra indican que el servicio lo brinda una tal TFG Producers, presuntamente desde mayo pasado. También ha dicho que si las recaudaciones municipales no mejoran, no procede la contratación de estos servicios. A menos que tenga acciones en Pfizer o AstraZeneca, difícilmente puede saber cuándo se van a recuperar las recaudaciones, así que la única medida coherente que cabe aquí es la contención del gasto público y abstenerse de tanta parafernalia. En esto es que debería estar la Antai.