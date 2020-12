BOLA DE CRISTAL. Por lo visto, lo que ocurre en Cambio Democrático ya es vox populi. Definitivamente que las ambiciones políticas hacen que más de uno se olvide todo, hasta de los insultos. Alguien debería recordarle a Yanibel Ábrego que ese mismo con el que hoy negocia, escribió una carta a los diputados del partido para boicotear su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional: “A los diputados CD: No asistan ni vayan a ninguna reunión que promueva Yanibel Ábrego. Ella está por ella, no por ustedes. Digánle no a Yanibel. Traidora”. Por lo visto, el expresidente tenía razón. Consejo para la diputada: traición, con traición se paga.

CARCAJADA. Lo cierto es que si hay negociaciones entre Yanibel Ábrego y la gente de Realizando Metas, incluyendo sus compinches del PRD, ¿a dónde queda Zulay en todo esto?... ¿le habrán dado caput? o ¿será que el que ríe de último ríe mejor?... Seguramente, Zulay no habrá olvidado que ya su propio partido la bajó una vez de una silla... la de la Vicepresidencia de la Asamblea.

MALA PAGA. El asunto de la falta de pago a los hoteles hospitales se agrava. Ya algunos hoteles de los que reciben turistas han suspendido algunos servicios como el agua caliente. Según le han explicado a los visitantes, el propósito es abaratar costos. Con los $7 millones que el goberNito les debe, no es para menos. Por lo visto, el “buen gobierno de Nito Cortizo” es tan mala paga como el anterior.

CLARITO. Consultado sobre las opiniones de varios ciudadanos que piden la revocatoria de mandato de algunos diputados, el diputado Juan Diego Vásquez dijo: “el que le tiene miedo al pueblo, debe buscar otro trabajo”. Así de simple.

CONSEJO. Sobre el mismo tema, el alcalde capitalino José Luis Fábrega respondió que la revocatoria de mandato de alcaldes no está establecida en la Constitución. Le recomendamos una revisión al artículo 445 y siguientes del Código Electoral sobre este tema. Para que se ilustre. Por si acaso le toca.