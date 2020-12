PATALETA. Después del enredo que se formó por Las Garzas, y luego del matraqueo fallido de Gaby, a raíz de la renuncia del excanciller Andy Ferrer y del vice Federico Alfaro casi a la vez, no ha faltado quienes han querido hacer ver que el motivo de ambas dimisiones es el mismo. Lo cierto es que como diría uno por ahí, una cosa es una cosa y, otra cosa es otra cosa.

REGAÑO. Ayer, en el Palacio Bolívar, se celebró una reunión del Consejo Consultivo de Discapacidad, en la que el presidente Cortizo recibió un informe y se evaluó la política pública en materia de inclusión. El procurador de la Administración, Rigoberto González, presentó un informe y parece que entre los presentes había algunos no muy interesados en lo que él tenía que decir, porque dedicaron su atención a sus teléfonos móviles. Esta gente parece que agrió la leche condensada de Cortizo, que no se guardó el asunto para sí y llamó la atención de los distraídos. Bien regañados están. Si no les interesa el tema, que no vayan. Si así se comportan en un acto protocolar, con el presidente en frente, cómo será en una reunión por Zoom, con la cámara apagada…

NOSTALGIA. Xavier Sáez Llorens lleva días pidiendo a las autoridades reforzar cuanto antes las medidas restrictivas de movilidad. Parece que nadie le ha hecho mucho caso. Sáez Llorens ha dicho que extraña a la exministra Rosario Turner. Algo hacía ella en el manejo de la pandemia, que no hace Sucre...

MUECA. Camacho ahora sostiene que el vicepresidente y ministro Gaby Carrizo trabaja con un “equipo de payasos”. ¿Eso lo dice en calidad de experto o como parte del circo? Qué gracioso Camacho, que en la marcha del pasado miércoles a la Presidencia, en la que estuvo escoltado por Alma Cortés, Mariela Jiménez y Chello Gálvez, pedía insistentemente a los asistentes que no escucharan a los payasos. Entonces, ¿a quién iba a escuchar la gente?