HIPOCRESÍA. El vicepresidente Gaby Carrizo parece ser devoto de las vírgenes Inmaculada Concepción y Guadalupe, a las que les ha dedicado mensajes en sus redes. Sus insulsos comentarios –que parecen generados por un software de respuesta automática– son aplaudidos por su call center personal. Señor Carrizo, si necesita un coro para cada sandez que dice, pídale al jefe de sus “seguidores” que aconseje a los nada originales miembros de su call center que no se registren todos el mismo mes en la red. Eso lo dibuja a Ud. de cuerpo entero, y lo que vemos no tiene nada que ver con la santidad.

EJEMPLO. La exdiputada Teresita Yániz de Arias es una de las primeras voluntarias de la vacuna contra la Covid-19 que estudia el Centro de Investigación de Vacunas (Cevaxin). Un gesto noble, digno de ser imitado. Además, Teresita es un roble: no la picó ni el virus del Cemis.

‘YO ME RAYO’. La Presidencia retiró de su cuenta en Instagram una de las tarjetas de la campaña “Yo me la rifo”, luego de que una trabajadora de la salud protestara por el uso no autorizado de su imagen. La valiente funcionaria replicó que la campaña es una ofensa al personal sanitario, y pidió al gobierno que finalmente pague los salarios y turnos extra atrasados. Tienen un montón de influencers embotellados y ninguno es capaz de prever esta imprudencia o diseñar una buena campaña. Pero esos sí cobran puntualmente y en exceso. En la Presidencia, las prioridades están como el arbolito de la Alcaldía de Penonomé.

RECESIÓN. Ayer se hizo oficial algo que muchas empresas y trabajadores han sentido en carne propia. La economía se contrajo 23.6% entre julio y septiembre, dato que sigue a una caída de 38.4% entre abril y junio. Sin embargo, el director del Instituto Nacional Estadística y Censo dice que a este comportamiento económico no se le puede llamar “recesión”. La crisis sanitaria y económica es una de las más importantes en la historia del país, con destrucción de empresas, empleo e ingresos. ¿Qué más tiene que pasar para que llamemos a las cosas por su nombre?