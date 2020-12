SORPRESA. El presidente Laurentino Cortizo salió de su escondite para recordarnos que ya “falta poco” para que la vacuna contra la Covid-19 llegue al país. “En los próximos 90 días vamos a iniciar proceso de vacunación”, dijo. Y pensar que tan solo hace 15 días la presidencia dijo: “Panamá está entre los primeros países del mundo que recibirán la vacuna de la farmacéutica Pfizer”... tal parece que les faltó agregar... después de Costa Rica, México, Estados Unidos, Israel, Chile, Argentina, etc, etc, etc.

EMBLEMA. Emulando el canal parlamentario, la Contraloría General de la República inventó que también va a actualizar su logotipo, con la excusa que el de ahora ya tiene casi medio siglo y no representa “el compromiso institucional con un Estado democrático y de derecho moderno”. Si el de la Asamblea costó casi $50 mil, ¿cuánto irán a pagar por el de la Contraloría?

RENDICIÓN. A propósito de la Contraloría, van a crear una “Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas”, conformada por cuatro departamentos: de implementación de rendición de cuentas; de participación ciudadana; de integridad y transparencia; y de evaluación e informes de rendición de cuentas. Una primera buena tarea para esta subdirección podría ser, precisamente, revisar los procedimientos para actualizar el logo de la institución. Como están las cosas, lo de la subdirección y el emblema podrían ser los aspectos más relevantes de la gestión de Solís en 2020.

‘TIMING’. Ayer, a las 10:30 a.m., los gremios empresariales –encabezados por el Conep– convocaron a una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la cuarentena total. Y a esa misma hora, el presidente Cortizo se apareció por Atlapa. ¿Lo habrá hecho de maldad? Cortizo siempre llega tarde a todo, pero aquí tuvo la precisión de un reloj suizo.

GANADORA. La Real Academia Española (RAE) anunció que “confinamiento” es la palabra del año. En 2019, el honor se lo llevo “emoji”. Si tuviéramos que folclorizar la lista, las palabras serían “negociado”, “rifar” y “deuda”.