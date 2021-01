EL CLAN. El que parece sufrir de pérdida de memoria a corto plazo es el procurador Eduardo Ulloa. Según había dicho el 23 de septiembre pasado, Odebrecht había cancelado el monto correspondiente a la multa de los dos primeros años, quedando pendiente solo el tercero. Ahora resulta que eso no era cierto, sino que la constructora debe lo correspondiente al segundo y tercer año. Por lo visto, este señor pertenece al mismo club Paco Sucre, Eyra Ruiz y Jorge Lau, que un día dicen una cosa y dos doritos después dicen lo contrario.

BLA BLA BLA. Y hablando del procurador Ulloa y su penosa “rendición de cuentas”, repitió la letanía esa de que había que restablecer la institucionalidad y empoderar a los fiscales. Ya lleva un año en el puesto, un par de fiscalías desmanteladas y todavía no ha presentado ni una sola vista fiscal de los casos de alto perfil. El marcador va 1 a 0, y no precisamente a favor del Procurador.

CITACIÓN. Desde la bancada independiente pidieron citar a los ministros Sucre, Mouynes y Alexander. Pero los diputados del PRD alegaron no haber sido tomados en cuenta para elaborar el cuestionario. ¿Conveniencia?

EL RÍO SUENA. Siguen quejándose en las redes sociales numerosos estudiantes graduandos, incluyendo los de la Facultad de Medicina de la Columbus University de que no les dan las notas, que están esperando desde julio, que nadie los atiende, que no hay responsable… Definitivamente algo huele a podrido y no solo con las notas…

SOPA DE CHOCOLATE. El expresidente Ricardo Martinelli se quejó en su cuenta de Twitter que alguien le sopló que a él y a su familia le escuchan las comunicaciones en el Consejo de “Inseguridad” y que pronto presentará las pruebas de lo que dice. Luego agrega: “Solo recuerdo que su jefe es @NitCortizo y @gabycarrizo que estoy seguro no saben nada, pero prensa.com sí” (SIC). Al que están juzgando por espionaje telefónico se queja de que lo están espiando. Ahora solo falta que pretenda que nos compadezcamos de su pesar. Vaya y ponga sus denuncias, a ver si esta vez sí encuentran culpables.