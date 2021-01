GRAVE, GRAVE. Según la página web del Órgano Judicial, la última fecha de reparto de expedientes a las oficinas de los magistrados fue el 14 de diciembre del año pasado. Desde entonces, no hay un solo registro más. Una de dos: o se han hecho repartos sin divulgarlo o los magistrados decidieron irse tres semanas de vacaciones y lo tienen calladito. En todo caso ¡Qué falta de transparencia!.. Pero de esta gente, nada ya nos sorprende.

PRIMERO EN LA FILA. Si es por el número de enfermedades, no hay duda de que el que debe encabezar la lista de las personas a vacunar contra la Covid-19 es Ricardo Martinelli. Recordemos algunos de sus padecimientos: enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial crónica, hipercolesterol, apnea del sueño, hipertrofia prostática, glaucoma, trastorno mixto ansioso depresivo, cáncer terminal, etc. Eso sin contar la enfermedad del baile, el mal del mariachi y que dice que está loco y deprimido. Así que hay que vacunarlo pronto, no vaya a ser que la Covid le dé en pleno juicio, se complique y su cuarentena se prolongue hasta abril de 2024.

¿FRULO? Tras las negadas presiones ejercidas por Pandeportes en las elecciones del Comité Olímpico de Panamá, no es de extrañar que lleguen un par de cartas y llamadas del Comité Olímpico Internacional, que no estará nada contento con los políticastros locales y su negada intromisión, incluido un maletín, en estos comicios. Si, al menos, leyeran algo de historia, se ahorrarían muchos problemas, pero les gusta aprender a las malas.

SERVILISMO. El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, agradeció al actual presidente del Consejo Municipal por su gestión ahora que ya va de salida. En su mensaje de despedida Fábrega dijo: “deseo expresar mis felicitaciones y agradecimiento al honorable Senén Mosquera, presidente saliente de esta Cámara Edilicia y al honorable Noel Camargo, vicepresidente saliente, con quien mantuvimos una armónica coordinación entre la administración alcaldicia y este cuerpo normativo municipal”. Cómo se nota que el Concejo nunca le dijo que no a Tanque.