DECISIONES. Delia de Castro y Ledye Machuca serán, respectivamente, la secretaria general y sub secretaria general del Ministerio Público a partir del próximo 2 de enero. Ambas abogadas ya laboran en el Ministerio Público por lo que, en principio, pareciera que el nuevo procurador Eduardo Ulloa se decantará por funcionarios de trayectoria institucional. Habrá que ver qué sucede ahora con las fiscalías anticorrupción.

SORPRESA. Delia de Castro estaba encargada de la oficina de implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y era la directora de la Escuela del Ministerio Público. Además fue la fiscal encargada de llevar las primeras audiencias en el SPA del caso pinchazos. No demoran los compinches del exreo en comenzar los ataques.

TRANSPARENCIA. El próximo mes se cumple un año de la Jornada Mundial de la Juventud. Los panameños seguimos sin recibir el reporte financiero de dicha actividad en el que se refleje cuanto se gastó y cuánto fueron los “millonarios” ingresos para el país que el gobierno de Juan Carlos Varela había prometido. A ver si el gobierNito nos hace el milagro.

COMO SIEMPRE. Quien ya ha comenzado a despedirse del personal de su despacho es el magistrado Abel Zamorano, quien, al igual que Harry Diaz, termina su periodo en el cargo mañana martes. Lo cierto es que la semana pasada ni siquiera hubo pleno. Por lo visto, mucha fiesta, abrazos y despedida pero el trabajo... ese queda para el otro año.

ENGAÑO. Y hablando del trabajo del Órgano Judicial. Su presidente encargado, Hernán de León, hizo público su informe de gestión 2018-2019. En él habla de los logros de la institución en materia de carrera judicial y del Sistema Penal Acusatorio, entre otros temas. De veras que el papel aguanta todo...absolutamente todo.

HUELE A MIEDO. El alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábrega, insiste, a pesar del rechazo generalizado que ha generado su proyecto de playa en la bahía de Panamá. Segun ellos, la consulta ciudadana, que no es vinculante, no debería ser después de enero de 2020. Será que no se atreven a preguntarle a la población, pero de todo el muncipio, si están o no de acuerdo. Después de todo, los fondos que utilizarán son públicos, ¿no?

¿QUIÉNES?. Y, hablando de la Alcaldía, por lo visto están tan enfocados con lo de la playa que se les olvida el resto de los problemas de la comuna. Sino que pregunten a los vecinos y comerciantes de Calidonia y Santa Ana, que ya no tienen ni aceras para caminar libremente.