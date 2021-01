ESPEJO. Las malacrianzas y arrebatos del presidente Donald Trump nos hacen recordar a un conspicuo político del patio, que también se negó a ir a la toma de posesión de su predecesor. ¿Qué será lo próximo para Trump? ¿Crear su propio partido político?... porque ya anunció que creará sus propios medios de comunicación ante el bloqueo de Twitter y Facebook. Al mejor estilo mariachi, la tonada ya no sería El Rey... sino Te pareces tanto a mí...

FUCHI. De la Secretaría General del PRD han dicho que el comunicado que circuló el fin de semana, dando explicaciones sobre la llegada del presidente Nito Cortizo al evento de conmemoración del 9 de enero en un taxi, es falso. “El secretario general @PedroMiguelPRD no ha emitido ningún comunicado por nuestras redes sociales”. Por lo visto, para PMG, entre más lejos esté de Nito y sus acciones, mejor. Pareciera que cuando el PRD gobierna, no a todos los PRD les va mejor.

RECOMENDACIÓN. La diputada tik tokera ha decidido dejar sus bailes de lado por un rato, y presentar un proyecto de ley que busca dotar de internet satelital a estudiantes de diversas áreas del país. En principio suena bastante interesante el proyecto, sino fuera porque la cosa no es tan sencilla. Nosolo por los costos, sino por las limitaciones geográficas y hasta de infraestructura que tienen muchos sectores. Tal vez habría que comenzar por garantizar servicios básicos como el agua potable y la electricidad. Mejor siga bailando diputada.

REPROBADOS. Según Espacio Cívico, organización que ha creado una plataforma que permite calificar la gestión de los diputados, los fracasados son el propio presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero (1.9/5); Arquesio Arias, que no necesita mayor explicación ni introducción (1.6/5); Ricardo Soto (2.0/5) y Huevito Pineda (2.2/5), todos del PRD. Y pensar que la Tía Mayín se queja porque no está en la lista. Lo cierto es que si hay una lista en la que ella no quiere estar es en esta. ¿Más claro?