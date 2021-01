LOS DE SIEMPRE. Carlos Delgado, actual jefe de la Dirección de Investigación Policial (DIP), suena fuerte para un cargo de agregado en Washington. Delgado es ficha cercana al actual director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, quien dentro de poco pasa a retiro. Recordemos que el loco de atar nombró a Miranda en su gobierno como director de la DIP. A su vez, su subdirector fue, precisamente, Carlos Delgado. De vuelta como jefe de la Policía Nacional, Miranda llamó a Delgado para ocupar el cargo de director de la DIP. Y ahora que Miranda se va, parece que Delgado también, pero para Washington. Hay gente que sabe caer siempre de pie.

NUEVA MISIÓN. Pero el asunto no se limita a un cambio de país. Delgado, como se dijo, es hombre de confianza de Miranda, y este, ficha del loco de atar, pero como tongo botado no pone boleta, los ojos se posan ahora en Delgado y su nueva misión: Washington. Y es que allá tendría que “trabajar” con el testigo protegido del caso de los pinchazos. ¿Será coincidencia que Delgado vaya para Washington justamente cuando, en un par de meses, empezará el nuevo juicio por los pinchazos? Si no va a torcer brazos en Washington, ¿qué irá a hacer este señor allá? Todo es muy sospechoso y por eso, pensar mal está perfectamente justificado.

DESEOS. Al que hemos visto más en lo que va de esta semana que en todo lo que va del año es al presidente Cortizo. Primero fue en la inauguración del nuevo Hospital Covid, luego en el Aeropuerto cuando fue a recibir las vacunas y finalmente durante la vacunación de la enfermera Violeta Gaona de Cocherán en el Hospital Santo Tomás. Bien dicen que hay que tener cuidado con lo que se desea porque después de que no se sabía ni siquiera si estaba o no en el país ahora Nito se aparece hasta en la sopa.

NECEDADES. Y, hablando del inicio de la jornada de vacunación contra la Covid, con todos los actos protocolares que se llevaron a cabo en el Hospital Santo Tomás, le tomó más tiempo a la enfermera Gaona de Cocherán ser vacunada que al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden ser juramentado.