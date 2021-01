TAREA. Hoy se supone que se hará el anuncio —anunciado previamente por el Presidente— de quién será el reemplazo del director de Proteger y Servir, Jorge Miranda, quien gracias a las dichosas leyes de jubilaciones especiales se ha garantizado una jubilación de más de $10 mil por mes. Por lo visto, el comisionado no se fue sin antes acomodar a su gente. ¿Pagando favores? A algunos hay que seguir investigándolos.

CONTRADICCIONES. “Se detectó en la información tecnológica que nos brinda el proceso de vacunación que hubo colocación de unas cuantas dosis a personas que no les correspondían”, dijo Ivette Berrío, viceministra de Salud, en Debate Abierto de Telemetro. En el mismo programa, Enrique Lau, director de la CSS, indicó: todas las personas que han sido vacunadas están dentro de la primera fase de vacunación, y agregó que quienes denunciaron irregularidades se refirieron a 13 personas que luego de la auditoría se verificó que son funcionarios de la CSS y que están expuestas al coronavirus. Patético, señor director. Debería aprender de su colega.

CUENTO CHINO. Aquellas personas que según la viceministra de Salud recibierón la vacuna cuando no les tocaba, bien podrían ahora apoyar al resto del equipo de primera línea en la atención de pacientes con Covid-19, si es que no los han destituído, como prometieron hacer. Lo cierto es que si todo está en orden, como dice el doctor Lau Cortés, entonces ¿cuál es el miedo de publicar la lista de los vacunados? ¿Acaso los primeros en recibir la vacuna no fueron fotografiados, entrevistados y el proceso documentado prácticamente en cadena nacional. O ellos no tienen privacidad?

SILENCIO. Los últimos reportes del Minsa sobre las cifras de la Covid-19 en Panamá dan cuenta de una cantidad de fallecimientos que son reportados tardíamente. Por lo visto, algunos creen que el asunto pasa desapercibido. ¿No fue por algo similiar que cerraron varios laboratorios privados?... A ver si vamos predicando con el ejemplo, señores.