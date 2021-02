INCULTURA. No entendemos los insultos de Carlos Aguilar. Ni por su condición de ministro de Cultura ni por sus antecedentes profesionales. Si fue director de SerTv, ¿ahí era jefe de periodistas chismosos, buleadores y difamadores? Tal vez su rol más destacado fue en Telemetro, donde su interacción fue, en gran medida, con periodistas. ¿A qué vienen ahora esos calificativos contra comunicadores que simplemente reportan los documentos de una contratación que está visible en Panamá Compra? ¿Acaso esos insultos los dice para justificar una contratación que no tiene sentido? Porque la tanda de improperios haría pensar a cualquier despistado que son los periodistas los que tienen contratado a Jimmy Dawson, y no MiCultura. Aguilar también dice que el ministerio no ha contratado “influencers”, sino “comunicadores” que ayudan a divulgar la agenda institucional. Eso lo hace mucha gente en sus redes sociales, sin recibir un real. Si MiCultura necesita pagarle a alguien para garantizar que retuiteen su material, entonces deberían trabajar mejor en sus contenidos.

DESENMASCARADA. Cenobia y Zulay no son precisamente las mejores amigas. Ayer, la vicepresidenta de la Asamblea le llamó la atención a Zulay, por dirigirse al pleno legislativo sin colocarse la mascarilla de rigor. La reprendida le hizo poco caso, porque luego volvió a tomar la palabra, sin mascarilla. A otros, por faltas menos graves, les apagan el micrófono.

SIN SENTIDO Hablando de los diputados y las medidas tomadas a propósito de la pandemia, la Asamblea Nacional instaló mamparas acrílicas para dividir las curules de los diputados y crear el distanciamiento fíco entre ellos. Muy bien nos habríamos podido ahorrar semejante gasto porque se ha visto que más puede el matraqueo político que el miedo a la Covid-19. Pero como dice el dicho... lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta.

ENIGMA. Desde septiembre de 2020, Walter Myers es el director encargado del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, adscrito a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, tras la partida de Jaime Toral. Sin embargo, en la planilla de la Anati, actualizada hasta diciembre de 2020, Toral seguía figurando como director. Raro raro…