DESVERGUENZA. Alfredo Vallarino, abogado de Ricardo Martinelli, pidió al todavía procurador Eduardo Ulloa que “aproveche” para destituir a varias fiscales. Por suerte, hoy es su último día hábil. Desde ya, urge imponer un cerco sanitario a Javier Caraballo, para tener a toda esta gente lo más lejos posible.

METIDA. Lo sucedido con las familiares vacunadas de Marcos Castillero ha expuesto –otra vez…– las diferencias entre la viceministra de Salud, Ivette Berrío, y la ministra consejera Eyra Ruiz. Berrío pide investigar por qué las parientes fueron vacunadas y asegura que los trabajadores del saneamiento de la bahía no son parte de la fase 1 de vacunación. En cambio, Ruíz lo justifica porque –según ella– el proyecto de la bahía es parte del Minsa. Sucede que la fase 1 incluye únicamente al personal de salud y de apoyo que está “en la primera línea”, y no a toda la planilla del Minsa. Así que o cambiaron la estrategia de vacunación (y Berrío no lo sabe) o la “ministra” miente descaradamente, solo con el ánimo de desmentir a la vice.

HOGUERA. A propósito de diputados y vacunas, Benicio Robinson negó que le fueran a aplicar la dosis, luego de que su nombre apareciera en la lista de miembros del Cuerpo de Bomberos que sí fueron vacunados ayer. Aquí ni sabíamos que Benicio fuera bombero y mucho menos que tuviera el rango de “teniente coronel”. Otro título más para agregar al de diputado, presidente de partido, transportista, dirigente del béisbol, terrateniente… Con razón nadie le pone el cascabel a este felino.

SECRETISMO. Ayer, en el parque Omar, un reportero gráfico de este diario acudió a una jornada de vacunación. El personal del SPI le pidió que se retirara, porque solo podían ingresar aquellos con invitación del Despacho de la Primera Dama. Si los vacunados eran supuestamente los miembros de la Cruz Roja, ¿por qué no permitieron que este comunicador hiciera su trabajo en paz? Después dicen que no…