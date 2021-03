DE PASEO. Se supo que en días pasados estuvo por Argentina el expresidente llorón. Supuestamente, lo habría llevado a tierra gaucha un negocito... Por lo visto, este señor está acostumbrado a reírse de la justicia y en su propia cara. Con impedimento de salida del país, ¿le habrá dado permiso el Ministerio Público? A los amigos del DOJ, ojo no se les vaya a escapar este pez gordo también.

APLAUSOS. Dice el doctor Eduardo Ortega-Barría: “Panamá por arriba del promedio mundial. Tenemos que seguir aplicando las dosis que nos llegan, garantizando que ponemos muchas 1ras dosis rápido y que tenemos la 2da dosis para completar los esquemas dentro de 3-6 semanas”. ¡Buen trabajo!, a las enfermeras.

E-VOTE. El Partido Panameñista inició ayer el proceso de votación 100% digital para reformar su estatuto en el marco de la Convención Nacional Extraordinaria de dicho colectivo, que se realizará el próximo 14 de marzo. Entre las novedades que traerían están que todo panameñista que sea condenado por actos de corrupción o por otros delitos graves, como violación, será expulsado del partido. Un buen par han de estar preocupados. Pero, lo irónico es que si por esto fuera algunos partidos en formación se quedarían sin adherentes.

DESGOBIERNO. El gobierNito debe haber roto todos los récords por la cantidad y frecuencia de los escándalos en esta administración. El desgaste es tal, que hasta pareciera que 2024 está a la vuelta de la esquina. Y si no, que le pregunten a la administración de justicia, a los niños, niñas y adolescentes abusados y a los estudiantes de medicina. Todos víctimas de las movidas políticas del PRD.

WHERE IS NITO?. Con todo lo que sucede en el país, una vez más el presidente Laurentino Cortizo está missing in action. No se le ha visto ni en sus redes sociales desde hace varios días. Y después nos quejamos de que las cosas andan como andan. ¿Estará esperando que baje la ola de los sucesos de los últimos días?