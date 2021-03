NEGOCIOS. Los príncipes “perseguidos” han instalado cámaras de seguridad en donde esperan su viaje a Estados Unidos. Las imágenes les llegan a sus tablets, prohibidas para la población carcelaria. Las cámaras les dan acceso visual a todos los sectores que anteceden al que ellos ocupan, incluyendo la puerta de ingreso a la base militar. Sus privilegios incluyen un pequeño gimnasio exclusivo para ellos y hasta le pidieron a uno de los principales detenidos de la base espacio en su residencia carcelaria para recibir a sus abogados y socios de negocios. Todo a cambio de hacerle unos arreglos a esa casa.

PLACERES. Pero quizás necesitarán más espacios, ya que siguen recibiendo amigos y familiares. Ayer mismo ingresaron cuatro amigos panameños de uno de los príncipes. Los acompañaran este fin de semana, luego de que su asistente, un exkaibil (exmilitar altamente entrenado), lograra introducir para ellos una caja de vino valorada en miles de dólares, así como docenas de langostas y costosa compañía femenina. Mientras tanto, los jovencitos contemplan la construcción de su pequeño imperio carcelario. ¡Hay que ver lo que rinden $10 mil a la semana!

ANIVERSARIO 1. Ayer se realizó la convención constitutiva del colectivo en formación Realizando Metas. El futuro partido es tan individualista, que el aniversario de su lanzamiento será la misma fecha del cumpleaños de su dueño. O sea, prepárense para la segunda temporada de Cambio Democrático.

ANIVERSARIO 2. Ayer también se celebraron los 42 años de fundación del PRD y un año de la declaratoria de pandemia de la Covid-19, por parte de la OMS. Esto es una coincidencia digna de Ripley. Cuando el PRD nació, Martinelli tenía 27 años de edad, así que probablemente estaba sacándose fotos con Stanley y Alberto, y no pensaba en la política.

EX. La expresidenta Mireya Moscoso fue vacunada contra la Covid-19 ayer, en la escuela Belisario Porras. De Martín Torrijos y Juan Carlos Varela no hay noticias, porque, al tener ambos 57 años de edad, no les corresponde estar en la fase 2.