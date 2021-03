CAMPAÑA. Por los lares de Cambio Democrático, tanto Yanibel Ábrego como Rómulo Roux continúan con su recorrido por el país para hacerse de la presidencia del colectivo (la primera) o para mantenerla (el segundo). Mientras ella estuvo por Darién, él visitó Veraguas. Y eso que no hemos entrado a los escenarios duros de la política. Unos meses más y veremos de todo. Pero cuidado que en la puerta del horno se quema el pan.

VAYA, VAYA. Ya han comenzado a salir los rivales de Eduardo Flores en la carrera a la rectoría de la Universidad de Panamá. El exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, estaría concursando para el puesto. Algunos alegan es la ficha del PRD.

PAN Y CIRCO. La falta de acción por parte del Ministerio Público en hacer cumplir el acuerdo de pena de Odebrecht da tanta vergüenza, que Eduardo Ulloa se fue de la Procuraduría sin siquiera atender el cuestionario de 17 preguntas que, con base en la Ley de Trasparencia, envió la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de TI), el 29 de diciembre pasado. Todas las preguntas son sobre el alcance y situación actual del acuerdo pactado con André Rabello y la constructora brasileña, cuyo incumplimiento ahora se conoce. El día que finalmente los inhabiliten, se acaba el fiesto.

CUENTO. En los últimos 11 años, Ana Matilde Gómez ha contado sostenidamente que recibió la visita de Lucy Molinar, en plena embestida palaciega para removerla del cargo. La última vez que Gómez recordó este hecho fue el pasado martes, en la audiencia ante la CIDH. Esta vez, Molinar replicó que ella no ejerció “presión” en la salida de Gómez y que su visita tuvo como propósito pedirle que no convirtiera un “tema personal en un tema de Estado”. ¿Personal? Los problemas entre un presidente de la República y el procurador General de la Nación no son “personales”, sino institucionales. Y se deben atender de esa manera; no con amenazas ni coacciones ni armando casos.