ESTRENOS. Año nuevo, caras nuevas. La agenda de hoy está cargada de actos protocolares, ya que toman posesión de sus respectivos despachos el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa; el contralor Gerardo Solís; el director ejecutivo del Metro de Panamá, Héctor Ortega, y los magistrados Maribel Cornejo y Carlos Vásquez. Estos dos últimos serán juramentados en un acto que se llevará a cabo en la Presidencia de la República, a las 3:00 p.m. Posteriormente, ambos se encaminarán a la Corte Suprema de Justicia, donde se supone los esperan en el pleno para la escogencia de la junta directiva del bienio 2020-2021. Todavía se desconoce cuál de los bandos se impondrá en esta elección.

IN & OUT. Eduardo Ulloa ha comentado que no hubo reuniones de transición entre los equipos entrantes y salientes de la Procuraduría General de la Nación, salvo las dos citas que tuvo individualmente con Kenia Porcell. Mejor. Mientras menos tiempo pase con ella, menos contemplaciones tendrá cuando le corresponda investigarla.

RETO. El exdiputado Adolfo Valderrama pronosticó que el 2020 será “un año de retos”, y anunció que “hoy y mañana, hay Baby para rato”. Y, ¿el resto de la semana? Porque el viernes tiene la audiencia de imputación de cargos por el uso irregular de fondos de Pandeportes. Si tiene intención de no acudir, lo próximo debería ser una boleta de conducción.

TIJERAZO. Dice Nito Cortizo que no tiene interés en “estar cortando cintas”. Muy bien. Eso lo diferenciaría de casi todos sus antecesores. Finalmente tendríamos un presidente que entiende que esos eventos no son parte de sus funciones constitucionales.

FÓRMULA. El viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, señaló que se evalúa la posibilidad de que la ciudad de Panamá ingrese al circuito de carreras de Fórmula 1. Puede ser una buena idea para poner al país en el radar turístico y deportivo, con una afluencia de visitantes de alto poder adquisitivo. Sin embargo, para saber si esto es realmente positivo, habría que conocer cuáles son las verdaderas condiciones que el país debe aceptar para que le den la sede de un evento semejante, y quiénes pondrán los recursos necesarios y serán los beneficiarios. Que no vaya a pasar como ocurrió con la JMJ, que se puso el dinero, se paralizaron temporalmente varias industrias y actividades, y todavía no se sabe cuánto costó.