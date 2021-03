TRASTADA. Ahora resulta que una mesa técnica, supuestamente integrada por los jefes de bancada de la Asamblea, revisará el proyecto de ley que regula el cannabis medicinal en Panamá. Si el resultado de las discusiones en esta mesa va a ser similar a los de la Comisión que redujo el puntaje del examen de evaluación médica acabaremos con un exabrupto jurídico que echará por tierra los casi tres años que tomó aprobar este proyecto en segundo debate. Definitivamente, que eso de llegar a ser diputado por residuo nos cuesta muy caro. Y si no, que le pregunten a Crispy.

EXCUSAS. Según la directora encargada del Idaan, Luz Amalia González, le dijo a Telemetro, no hay agua en Panamá Oeste debido al crecimiento de la población. Esta señora parece haber descubierto que el agua moja. Si es más que evidente que la población de Panamá Oeste crece cada año, ¿qué piensa hacer la institución para solucionar el problema? Claro ejemplo de que el problema del Idaan no está en la enfermedad sino en la sábana.

‘FAUL BALL’. Por lo visto, eso de mezclar el deporte con la política ha terminado en un cocktail que no le ha gustado para nada a José Luis Varela Jr., quien renunció a su cargo de vicepresidente de la liga provincial de Herrera. Prueba de aquello es la fotografía que circula en redes de la camiseta del equipo de la liga mayor de béisbol de esa provincia, patrocinada por los diputados: Marcos y Alejandro Castillero y Julio Mendoza. #PRDcampeón.

¿COLECTA? Por cierto, la camiseta del equipo de béisbol herrerano más bien parece una papeleta de votación del PRD. Lo que nos hace preguntarnos si la plata del patrocinio para dicho equipo provino del bolsillo de cada diputado o la donación fue con fondos estatales. No sería la primera vez.

‘DÉJÀ VU’. Se pudo conocer que el expediente del caso New Business habría sido devuelto a la Fiscalía, ya que no estaba foliado en su totalidad. ¿Esto no fue lo mismo que pasó con el de Blue Apple?

TAQUILLERO. José Luis Fábrega, alcalde capitalino, invitó a la reapertura del Parque Summit. Entre las pocas asignaciones que le dio a su vicealcaldesa, Judy Meana, está la supervisión de este parque. Por lo visto al alcalde le encanta figurar, sino ¿por qué la que convoca no es Judy?