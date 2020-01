NI HAO. Una vez terminados los actos en la Asamblea Nacional, varios diputados de la bancada oficialista se reunieron para almorzar comida china. Entre los presentes estaban el presidente del PRD, Benicio Robinson, así como sus colegas diputados Jairo Bolota Salazar, Kayra Harding y Petita Ayarza . Como dice el dicho, familia que cena, o en este caso almuerza unida, permanece unida. Bueno, tal parece que todos, menos Zulay Rodríguez Lu.

EFECTO GOEBBELS. Luego de las publicaciones sobre los kilogramos de oro de los que se habría apropiado la diputada Zulay Rodríguez, sus reacciones no se hicieron esperar. Amenazó con demandar a periodistas al mejor estilo de su jefe, porque estos eran hechos que ocurrieron cuando ella no era diputada y, pertenecían a su vida privada. Lo que ella no dijo es que el oro le fue entregado el 21 de septiembre de 2018, es decir varios años después de haber sido elegida en su curul. ¿Verdades a medias?

CARAMBA. El diputado panameñista Luis Ernesto Carles defendió ayer a su llegada a la Asamblea la repartición de jamones por parte de los diputados. Dijo que seguirá repartiendo lo que pueda conseguir “con donantes y colaboradores”. Sin embargo, en enero de 2013, cuando todavía no era diputado posteó en su cuenta de Twiter el siguiente mensaje: “Alimañas rifan carros, regalan jamones y prevendas con nuestra $ y con ganancias de conseciones areneras, de transporte y de juegos d azar [sic)”. ¿Donantes, colaboradores?, ¿No estará hablando de lo mismo?

COMPROMISOS. Entre los nombramientos hechos por el nuevo contralor general de la República, Gerardo Solís, está el de Guadalupe Castillero -hermana del diputado presidente de la Asamblea Marcos Castillero-, quien será la nueva directora nacional de comunicación social. Por lo visto Poncharelo comenzó pagando favores desde el principio.

CUARTEL. Solís fue increpado por tener en su equipo de trabajo a las hermanitas de Zulay Rodríguez y Marcos Castillero. Sostiene que fueron escogidas por sus “méritos”. Habrán pensado que si Pedro Miguel González y Ricardo Torres tienen a sus hermanos en el Idaan, por qué los otros no pueden tener a los suyos en la Contraloría…

‘BANNER’. Juan Diego Vásquez decidió adornar su curul con unos cartelitos en los que se leía: “¿Para cuándo la reforma al reglamento? ¿Cuántos fallecidos más para el plan de seguridad?”. Ese mismo mensaje debería colocarlo en toda su correspondencia a Marcos Castillero y al ministro Mirones.