SIN VERGÜENZA. “Si hay alguien aquí que tenía que ser merecedor de ser presidente de la Asamblea soy yo, porque me he ganado siete períodos”. Estas fueron las palabras del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, quien además acusó a los medios de comunicación de hacerle “mucho daño”. Y para rematar dijo que no sabe qué harán los medios si decide aspirar a la Presidencia de la República. Porque “tiene el derecho como cualquier ciudadano”. Por lo visto, el diputado es de aquellos que le saben el precio a todas las cosas, pero ignoran el valor de una sola.

VEEDURÍA. Janio Lescure es un abogado que se supone es investigado por el Ministerio Público por el supuesto pago de sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones, según habría alardeado él mismo a potenciales clientes en España. El asunto es que nadie en el país conoce los avances de dicha investigación, toda vez que una jueza y luego la propia Corte se lo han prohibido a este medio. Definitivamente, la falta de transparencia es la mejor amiga de la corrupción.

TERRORISMO. Jairo Bolota Salazar aprovechó el periodo de incidencias para denunciar el mal estado en que se encuentran los estadios, centros deportivos, estructuras y hospitales de la provincia de Colón; confesó su amistad con el expresidente Ricardo Martinelli y que encabeza un movimiento sobre el cual envió el siguiente mensaje: “Y a todos esos puertos, minera, ferrocarril y todas las empresas multinacionales, no piensen que nos hemos quedado tranquilos, nosotros vamos por ustedes, porque si nosotros los colonenses no tenemos tranquilidad ustedes tampoco la van a tener”. El Consejo de Seguridad Nacional debería ponerle más atención a este personaje.

DESINVERSIÓN. ¿Dónde está el ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas Pardini? Por lo visto, este señor piensa atraer inversiones a través de redes sociales, porque hace rato que no se le ve. Menos mal que ya tenemos ProPanamá.