FAMILIA. Para no dejar el asunto de lo que está sucediendo en la casa de Zambo, resulta que son varios los beneficiados en el círculo cercano del loco. Se dice que el pibe Santi habría recibido un contrato por $180 mil . Hay gente que sabe muy bien cómo incorporarse a la familia panameña y el pibe. ¡Que siga el fiesto!

DE TAL PALO... Hablando de Argentina, también se dice que el jefe de Zambo habría ido al país sureño a comprar tres caballos de unos $30 mil cada uno. Nunca más cierto eso que dice que el que reparte, le toca la mejor parte. Habrá que preguntarle a este conspicuo personaje cuál es su truco de magia para multiplicar el salario que le pagan.

‘GUATENEWS’. Los extraditables detenidos en Guatemala reclaman más espacio. Ahora quieren la oficina y la cocina que ocupaba su protector Gustavo Alejos, quien se contagió de Covid-19 y está temporalmente ausente. Y eso es bastante, dado que ya tienen dos habitaciones y espacio propio para atender visitas (como esos amigos que salieron huyendo la última vez: Vergara , Pages, Chen y Zapata). También tienen su gimnasio privado y una bodega para herramientas, etc. Son como terratenientes... No hay espacio que no quieran acaparar, pese a que eventualmente tendrán que salir para Estados Unidos y dejar todo ahí.

LORO. Por cierto, Alejos está cantando, con guitarra y todo, en una investigación –y eso que estaba preso cuando todo sucedió– por irregularidades en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y salas de apelaciones. Cuidado y salta la liebre también en este caso.

GELATINA CUAJADA. Ayer habló Nito Cortizo… Y dijo que en su agenda no está la escogencia de un procurador, porque está satisfecho con el trabajo de Javier Caraballo. No obstante, dijo que este mes hará el “llamado” para designar a dos magistrados principales, para que reemplacen (a partir de enero de 2022) a Hernán De León y Luis Ramón Fábrega. Para eso, busca gente “con las 3 C’s”: conocimiento, compromiso y carácter. “Si no tiene carácter para tomar decisiones, su columna vertebral está hecha de gelatina”. Antes hablaba de leche condensada y ahora, de gelatina. Esos son los criterios para escoger personal…