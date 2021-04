A CALLAR. A pocos días de que termine la primera legislatura del periodo legislativo 2021, el presidente de la junta directiva de la Asamblea, Marcos Castillero, parecía tener afán por terminar el periodo de incidencias. Sin asco, les apagó los micrófonos a los diputados Miguel Fanovich, del Molirena, y Zulay Rodríguez, del PRD, por excederse del tiempo asignado para intervenir. Lo bueno es que, para variar, no decían nada importante.

IN JUSTICIA. Alias Cholo Chorrillo, Danyelo Dayán Ramírez Ramea y Manuel Antonio Ramírez Walker, del clan del gallero,todos reconocidos capos criollos, son procesados por narcotráfico y otros delitos, pero por tecnicismos jurídicos ahora están prófugos de la justicia. Si toda esta gente anda suelta, no queda más que preguntarse, entonces... ¿Quién está preso?

NO PASA NADA. Convenientemente, para la presidenta de la Comisión de la Mujer, La Niñez, La Juventud y La Familia de la Asamblea Nacionao, Zulay Rodríguez, el caso de su colega Arquesio Arias es una persecución política. Interesante saber qué opinan sus copartidarias y miembros de dicha comisión, Kayra Harding y Petita Ayarza. En todo caso, todo pareciera indicar que no tendrían reparos en dejar que el doctor convertido en político atendiera a sus hijas o sobrinas. ¿Sí o no?

ADVERTENCIA. “Esto nadie me quita es el virus chino hecho para debilitar las economías capitalistas y emergentes y así caer bajo las garras del gigante asiático. No los debemos dejar y esa influencia maligna debe ser parada por las democracias que han sido afectadas. Ya me olía algo podrido”... Justo cuando creíamos que las teorías de conspiración eran tema superado, Ricardo Martinelli se sale con esto en su cuenta de Twiter. Verdaderamente se puede ser más corrupto pero no más ignorante.

TWITAZO. Al ministro del MOP, Rafael Sabonge, la gracia se le convirtió en morisqueta. Las respuestas a su mensaje de Twiter reafirman que a nadie engañan y que la mentira tiene patas cortas... muy cortas.