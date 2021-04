INSEGURIDAD. En qué andarán los estamentos de seguridad del Estado, que no solo tienen a por lo menos cuatro capos prófugos de la justicia, sino que además en los últimos dos días se han registrado dos crímenes con armas de fuego: el primero en vía España y el otro en el Chorrillo, ambos a plena luz del día. ¿Y las autoridades?, bien gracias y usted, porque a los de proteger y servir solo se les ha visto últimamente reprimiendo manifestantes.

REGISTRO. La misma Asamblea que ahora guarda prudente silencio sobre Arquesio Arias, es aquella que el día antes de conocer la sentencia a favor del diputado aprobó la creación de un “sistema nacional de registro y consulta oficial de agresores sexuales de menores de edad”. Tampoco se ha escuchado decir nada a las diputadas que presentaron la denuncia por los abusos en los albergues o el proyecto de ley sobre violencia política contra la mujer. Quién entiende a esta gente…

SUSPENSO. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales había convocado a una reunión para tratar las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que reposan en esa instancia. A última hora, el acto fue suspendido. No se sabe si la razón es la falta de ganas, tiempo o vergüenza.

MAL CHISTE. En su cuenta de Twitter, el contralor Gerardo Solís publicó: “No se ha recibido un cheque en blanco y ningún poder político o económico está por encima de la ley. Los fondos públicos son sagrados y serán protegidos, controlados y fiscalizados debidamente. Agradecido con los diputados de todas las bancadas por la confianza depositada en mi”. Verdaderamente que este chiste se cuenta solito: no se sabe nada del contenido de la auditoría a PPC, porque según la Contraloría es confidencial; no se ha hecho una auditoría sobre las compras de la pandemia y ni hablar del Hospital Modular, donde Solís fue el único que no halló anomalías. Por lo visto, lo único cierto es que le debe el puesto a los diputados. A propósito, ¿y las planillas?