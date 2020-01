COLA DE PAJA. Mayín Correa parece que solo ve la paja en el ojo ajeno. Ayer, en la Asamblea, arremetió contra la compra de los jamones –que gracias a ella se conoció detalladamente– que repartieron sus colegas en las fiestas de fin de año. Criticó –y con razón– al PRD, que destinó millones para estas compras para regalar a electores. Habló de “clientelismo”, de millones para mantener el poder. Lo malo es que no mencionó a su adorado idilio –el innombrable– que repartió cientos de millones a los diputados con los mismos propósitos, sin contar la plata que gastó en comprar sus conciencias. Si va a prender el abanico para criticar, al menos, déjelo girar, y verá que el frescor le llegará también a la cara.

ZAPATERO A TUS ZAPATOS. La tía Mayín dijo que “la democracia no se fortalece tirándole migajas al pueblo”. Pero allá fueron los diputados a buscar sus jamones, incluyendo diputados de su partido, para tirarle las migajas a sus electores. Sus discursos moralistas, por favor, diríjalos a sus colegas y copartidarios, porque, como bien citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los diputados están para hacer leyes, aunque sean huecas, torcidas y sin sentido.

CONTRADICCIONES. La diputada Zulay Rodríguez no desperdicia oportunidad para hablar en contra de los extranjeros –algo que, según su definición, no es xenofia– pero no tiene problemas para tenerlos de clientes. Ni tampoco que los 42 kilos de oro que cobró en honorarios dio positivo en pruebas de drogas. Para ella la plata no tiene nacionalidad y mucho menos si es oro.

RETO. Y, siguiendo con su discurso ayer en la Asamblea, la diputada despotricó con toda la bilis contra un montón de gente, desde su curul. ¡Qué bueno –y conveniente– que lo hiciera desde el pleno, así está protegida por un privilegio que le da la investidura de diputada, que la pone en una casta, por encima de los demás ciudadanos. Y luego habla de ser valiente, que los demás son unos cobardes. Menos mal que la valentía se la da la inmunidad parlamentaria o la prueba idónea.

SIN PALABRAS. Y, hablando de Zulay, en incidencias culpó al gobierno de Varela de haber editado el video que circuló en redes en 2011, en el que ella sostenía una conversación con su esposo sobre alias “El Enano”. ¿Será que ella no se acuerda que cuando circuló este video el presidente era otro? a quien responsabilizó públicamente según publicación de La Estrella de Panamá de ese año. “Responsabilizo al presidente de la República, Ricardo Martinelli, por cualquier agresión personal que sufra”. ¿Conveniencia?

MATEMÁTICAS. Otro de los que se lució ayer en el periodo de incidencias fue el diputado Raúl Pineda, quien aseguró haber comprado 40 mil jamónes -para sus electores- de su propia plata. Si un diputado devenga un salario de $7 mil al mes, y éste compró cada jamón en baratillo a 5 dólares la unidad se habría gastado unos $200 mil, es decir, bastante más de su salario anual. Como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. O también aplica la inmunidad parlamentaria y la prueba idónea.