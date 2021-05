BEIRUT. Ricky Domínguez y Antonio Docabo, representante de Bella Vista e ingeniero municipal del distrito capital, respectivamente, han desmentido públicamente haber avalado la construcción de los estacionamientos del restaurante Beirut, en el área bancaria, como presuntamente afirma el tal Raúl Eskildsen, asesor del alcalde José Luis Fábrega, en una nota (con membrete de la Alcaldía de Panamá) que supuestamente envió al propietario de ese local, el 15 de julio de 2019, apenas dos semanas después del cambio de gobierno. En la presunta nota, Eskildsen manifestó que Beirut puede proceder con la reconstrucción de sus estacionamientos, en plena acera. ¿De cuando a acá un “asesor” autoriza construcciones en espacios públicos? Aquí hay faláfel encerrado.

¿MECHA CORTA? Ayer, la gobernadora de Panamá, Carla García, se dejó ver en los actos conmemorativos de la tragedia de El Polvorín, amparada en la tranquilidad que le da el hecho de saberse protegida. Solo va actos protocolares. Por la fiscalía y la Asamblea no se acerca ni por error…

NOVEDAD. Parecía que a André Rabello se lo había tragado la tierra. Ahora vuelve a la actualidad, a través de un reportaje en La Estrella, en el que cuenta que en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) ganó tres contratos (la línea 2 del Metro, un ramal y la renovación urbana de Colón) “sin ningún tipo de acuerdo o negocio, no había como hacerlo”, dijo en su delación. ¿Qué dirán ahora el innombrable y sus compinches?

ADELANTADO. Panamá se separó de España en 1821, pero no se convirtió en República hasta el año 1903. Sin embargo, la prisa del promotor del monumento en Penonomé parece que no le dio tiempo para verificar la veracidad de lo que se anotó en la placa del “Bicentenario de la República de Panamá”. O sea, inauguraron el monumento con 82 años de anticipación. Al menos no pusieron “República de Colombia”… Esta es la genuina personificación de no saber dónde se está parado.