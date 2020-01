CUENTOS. Hace unas semanas, La Prensa envió un nuevo cuestionario a la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) para dar seguimiento al tema de las personas tenedoras de libretas de billetes. Un “garganta profunda” contó que el cuestionario fue respondido nada menos que en la sede del Molirena, partido que controla esta institución, junto con el mandamás de ese colectivo, el diputado Pancho Alemán, y su suplente, Maira González. Y lo que enviaron de respuesta brilla por su falta de imaginación.

MÁS CUENTOS. A la pregunta si entre los tenedores de libretas de billetes había empleados de Pancho Alemán en la Asamblea, el diputado, perdón la directora de la LNB respondió: “Desconozco a qué personas se refiere en la presente pregunta”. Habiendo tenido tan cerca al diputado, ¿no habría sido lógico preguntarle en vez de mandar una respuesta inaceptable? Menos mal que Billy Ford no está en este mundo para ver la tapadera en la que se ha convertido el partido que ayudó a fundar.

CONFESIÓN. Ayer, el diputado Leandro Ávila justificó la compra de jamones para repartir entre sus electores porque es un acto de “solidaridad”. Es sensibilidad ante el hambre que pasan algunos ciudadanos mientras hay otros con la panza llena. Y lanzó lo que sería una advertencia para sus colegas que se oponen al clientelismo: cuando quieran reelegirse, que vayan a ver cómo les va. Ya lo dijo, señor diputado, sin jamones no hay reelección... Su solidaridad no es más que oportunismo con plata que no le pertenece.

INCONGRUENCIAS. Verdaderamente que en el periodo de incidencias los diputados aprovechan para decir cuanta locura se les ocurra. Por ejemplo, ayer Miguel Fanovich dijo que el pueblo panameño no había podido entrar a la zona del canal, que había que crear leyes que fomentaran empleos y que los panameños no solo nacieron para ser empleados sino también para crear empresas. Pro tip: El pueblo panameño lleva décadas trabajando en el Canal y viviendo en las áreas revertidas y los indicadores económicos señalan que cada vez hay más emprendedores. Entonces, ¿de qué habla el diputado?

QUE TAL SI TE DIGO. En 2018, Guillermo Ferrufino anunció su renuncia a Cambio Democrático (CD). Pero ahí sigue, porque ayer reapareció por la sede del colectivo, para acompañar a Ricardo Martinelli en la entrega de las firmas de los convenciones que solicitan una convocatoria para renovar la junta directiva del colectivo. El año pasado, Rómulo Roux le cedió una de las postulaciones de CD en el circuito 8-7. No tiene palabra; tampoco vergüenza.