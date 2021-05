GUANTEADO. Ayer, Nito Cortizo recorrió algunas instalaciones deportivas en Curundú. En su parada en el gimnasio de boxeo Rockero Alcázar se calzó los guantes. “Los golpes no se avisan”, dijo cuando alguien le preguntó por las presuntas irregularidades en el desembolso de los premios de la Lotería. Una frase más para la lista de advertencias o refraneros presidenciales. Antes decía que era “de mecha corta” o que no está hecho “de leche condensada”, y no pasó nada…

SECRETO. El procurador de la Nación, Javier Caraballo, señaló que su despacho no ha divulgado la vista fiscal del caso Odebrecht porque todavía el personal del Registro Único de Entrada (RUE) del Órgano Judicial está revisando foja por foja, para asegurarse que el expediente esté debidamente ordenado. Caraballo prometió que una vez la vista sea revisada por el juez y los abogados defensores tengan acceso a ella, “todo el mundo va a conocer el contenido”. No sería mala idea instalar un contador en la Procuraduría, que indique cuántos días han pasado desde que la fiscalía entregó la vista. Ese sería un uso excelente para el reloj digital del bicentenario que está en la plaza 5 de Mayo.

TRAMPA. En redes sociales circula el video de un presunto pasajero de Tocumen que filma el momento en el que ingresó a Panamá, supuestamente con una prueba de Covid-19 que él mismo modificó con un programa que altera documentos en formato PDF. Sería más sencillo ponerle un estampado hash a cada certificado, para garantizar la integridad de la información contenida ahí.

MATEMÁTICAS. Mediante un comunicado, el Tribunal Electoral salió a precisar la noticia divulgada en la portada de La Estrella de Panamá del día de ayer. Según la publicación, el “proceso de asamblea constituyente costaría unos $20 millones”. Por lo visto se quedaron cortos, porque ahora el TE ha dicho que hay que sumarle $22 millones para la elección de los constituyentes y $10 millones para que una vez electa la Asamblea Constituyente Paralela, pueda funcionar.