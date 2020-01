DESFACHATEZ. En Twitter apareció este post: “Me he dado cuenta que hay personas que además de no poder justificar lo que tienen, desean disfrazar su imagen siendo falsos y todo lo contrario. Aunque la mona o mono se vista de seda mona o mono se queda”. Aunque la premisa sea cierta, no deja de sorprender que su autor sea precisamente el innombrable. De veras que el papel o, en este caso el internet, aguanta de todo.

¡QUé BARBARIDAD!. La ex vicealcaldesa capitalina Raisa Banfield organizó una actividad haciendo un llamado ciudadano para regar los árboles que se encuentran en la vía Argentina. Ojalá la idea se replique en otras áreas de la ciudad capital, porque si vamos a depender del departamento de áreas verdes y arborización del Municipio de Panamá, no habrá un árbol que de sombra para finales de la temporada seca.

A PREGUNTAR. Este miércoles habrá una protesta en las afueras del Municipio de Panamá, exigiendo a las autoridades una audiencia pública para decidir si la playa va o no va. Increíble que mientras sus electores piden que se les consulte sobre este tema, el alcalde José Luis Fábrega ya hasta obtuvo la autorización del Consejo Municipal para licitar la contratación del gerente del proyecto. Más vale que el alcalde comience a escuchar a la ciudadanía, no vaya a ser que la gracia se le convierta en tremenda morisqueta.

A LOS EXPORTADORES. Pablo Garrido Araúz -hermano de la expresidenta del PRD, Balbina Herrera- tiene un nuevo puesto diplomático. Ahora es embajador en Portugal. La última vez que supimos de las gestiones de Garrido Araúz en el servicio exterior era embajador en Bruselas y, como tal, dejó pasar la fecha límite que tenía Panamá para tramitar la extensión de las preferencias arancelarias con la Unión Europea, descuido que habría dejado pérdidas millonarias a los exportadores. ¿Acaso no hay más gente en ese partido, que se la pasan reciclando figuras?

PELA EL OJO. El Consejo Nacional de la Mujer ya convocó a las personas interesadas a postularse para dirigir el Instituto Nacional de la Mujer para que envíen sus hojas de de vida al Ministerio de Desarrollo Social. Una terna será enviada entonces al presidente Laurentino Cortizo, quien deberá escoger el nuevo director o directora. Ojalá que el o la seleccionado (a), al menos sepa distinguir qué es un delito de género. De lo contrario, más vale que no se vistan... que no van. ¿Verdad, Nito?

CONTEO REGRESIVO. Beby Valderrama dijo que saldría de viaje por trabajo y por un plazo de dos semanas. Ya van 4 días. Corren las apuestas.