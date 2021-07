EL LOBO FELICITA. Ayer, el diputado de los bates, en un acto reverencialmente cínico, deseó feliz día a los niños de todo el país con motivo de la celebración local del Día del Niño. Si bien es cierto que hay que protegerlos de la violencia y especialmente de los abusos sexuales, también hay que cuidarlos de los ladrones de sueños. Es así como nuestra niñez y juventud terminan en el eterno círculo de pobreza, para que dependan de políticos inescrupulosos que solo desean de ellos su voto. Lo demás, a la basura.

¿Y EN PANAMÁ? El presidente de Francia prohibió, no a toda la población, sino a los que no les da la gana de vacunarse, su entrada a comercios, transporte, museos, etc. Incluso, ordenó que todo al personal médico se vacune, y la enfermera que no lo quiera hacer, no podrá trabajar ni recibir salario. Llegado el momento, ¿en Panamá sufriremos todos por el capricho de unos pocos? Señores del Gobierno, vayan pensando en este escenario. Y aunque sabemos que son lo máximo en eso, por favor, esta vez no improvisen.

MÁS DE LO MISMO. El programa espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group –usado en Panamá para espiar a medio mundo– sigue dando de qué hablar. Ahora el diario The Washington Post, junto con Forbidden Stories, una ONG si ánimo de lucro basada en Francia, revela que el programa espía fue usado por varios gobiernos para vigilar a periodistas, activistas de derechos humanos, ejecutivos de empresas, etc. ¿Realmente esta empresa es confiable cuando elige a sus clientes? Ya son muchos los escándalos, las víctimas y probablemente los encarcelamientos injustificados y las vidas perdidas porque sencillamente puede más el dinero que la ética.

NECIOS. Otra recomendación para el gobierNito. Ya se lo ha dicho medio mundo: La crisis socioeconómica del país es mucho peor que la sanitaria –de la que estamos saliendo–, por lo que urgen medidas coherentes para solucionar la primera. Aunque, por lo visto, a esta gente del gobierno le gusta eso de encerrar a la gente y limitar el ejercicio de sus libertades. ¿Herencia de la dictadura o incompetencia?... Se aceptan apuestas.