TARDANZA. La agenda oficial del INEC se retrasó más de un mes en publicar las cifras del PIB del primer trimestre de este año. Los resultados presentados ayer podrían ser la razón de semejante retraso. ¿Qué esperaban, que otra noticia opacara semejante caída? ¿Cuándo entenderán que causa más daño esconderlas? Así no hay plan económico que valga. ¿Realidad paralela?

FALSEDAD. Tuvo que salir el Ministerio de Gobierno a desmentir las publicaciones hechas por RM y sus mercenarios sobre la supuesta adecuación de la Casa Alfa en El Renacer. Según esta gente, la estructura habría sido adecuada para hospedar a su líder máximo. Ahora que sabemos que esto es falso, no queda más que suponer que lo que publican y dicen en sus distintas plataformas no es otra cosa que fake news.

LEGULEYADA. Como si tuviera otra opción, dice el expresidente que acudirá a todas las audiencias del caso de los pinchazos, que él no se esconde y que derrotará nuevamente a sus opositores en este juicio. ¿Compra de conciencias? Lo que queda claro es que cada quien cree lo que le conviene creer. ¿O es que no se dan cuenta que durante los últimos meses ha estado haciendo exactamente lo que ahora pregonan que no hará?.

¿YA NO HAY PLAYA?. Pareciera que al alcalde José Luis Fábrega lo golpeó un rayo de luz. “Seguiremos dándole continuidad a todos los proyectos pendientes. ¡Cuando las obras se culminan gana el pueblo!”, publicó en sus redes. Amanecerá y veremos, porque si algo es cierto es que el tigre no se vuelve vegetariano de la noche a la mañana.

CRISTAL. Luego de la lluvia de críticas del público en contra de aquel inolvidable tuit del “coman odio, envidia y rencor”, escrito por un expresidente, este limitó los comentarios de su publicación a las personas que él haya mencionado, según dice un mensaje en la red social. Por lo visto, a este vacuno le falta cuero, porque tiene la piel más fina de lo que quiere aparentar.