MÁS BUROCRACÍA. Luego de que información sensitiva fuese filtrada por un fiscal a una organización de crimen organizado, las autoridades del Ministerio Público han optado por mantener dichos expedientes custodiados en un solo piso del Edificio Avesa. Tal parece que ahora los operadores de justicia tendrán que ir a las Fiscalías Superiores para consultar los expedientes de los casos “sensitivos” a su cargo. ¿Quién podrá defendernos?

TRANSPARENCIA. Por tercera vez, la Asamblea Nacional se dispone a comprar un sistema de voto electrónico por medio del cual debería quedar registrado el voto de cada diputado. En esta ocasión costaría casi un millón de dólares. El Estado ya ha gastado poco menos de $300 mil en esta gracia, por lo que más vale que esta vez sí se decidan a usarlo. O, ¿a qué le temen?

ENREDOS O ENREDADOS. Después de que la Embajada de Esados Unidos enviara una nota a la Cancillería reafirmando la posición oficial del gobierno de Estados Unidos con respecto a la no aplicación del principio de especialidad al expresidente, su amigo fiel publicó en redes un video digno de Trespatines, tratando de explicar por qué dicha posición podría no aplicarle a su eterno idilio. Definitivamente que no hay peor ciego ni sordo que el que no quiere ver, ni oír.

JUSTICIA SELECTIVA. Según el Organo Judicial, el tiempo promedio de duración de los procesos, desde que se inician hasta que se dicta la sentencia, es de 66 días en el Sistema Penal Acusatorio, y de 296 días en el Sistema Inquisitivo. Si lo que dicen es cierto, cómo cambian esos números cuando se tienen millones para interponer toda clase de recursos dilatorios. Sino que le pregunten al innombrable y a su dream team.

OTRO MÁS. Y, hablando de medidas dilatorias y procesos que han tomado demasiado tiempo, el caso de las Juntas Comunales ahora está en el Primer Tribunal Superior, que debe resolver un amparo presentado por la defensa de uno de los acusados en contra de la declaración como causa compleja de esta investigación. Ojalá que no tome el mismo tiempo que tomó el interpuesto en el caso Odebrecht. ¿Justicia selectiva?

¿COMO ASÍ? La Cámara de Comercio dijo que revisará el listado de empresas que aparecen morosas a la CSS. Dicen que algunas ya no existen o están en otras condiciones. ¡Válgame!

QUE ONDAS GÜEY. Definitivamente que el surrealismo criollo no es exclusivo. En México, la hija del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera espera autorización del gobierno de su país para comercializar una cerveza a la cual llamó “El Chapo”. ¡Saludcita!